Для Wild Hearts вышло контентное обновление с новым монстром ©

Вышло контентное обновление для WILD HEARTS от Omega Force, добавляющее нового сильного монстра. Он обитает в каньоне Акикуре и победа над ним дает новый титул - Deathhaze Exorciser - и новое умение Talisman - Toxic Shock.

Это легче сказать, чем сделать, так как Кемоно может выпускать все виды ядовитых атак. Что касается Toxic Shock, то он увеличивает урон, наносимый отравленным Кемоно, что идеально подходит для ядовитых билдов.

Также в игре появился новый специальный квест "Серийная охота". Игрокам предстоит сразиться с серией Kemono, не имеющих колодцев исцеления. С каждой добытой целью вы будете получать все большее вознаграждение, но если вы потерпите неудачу, то ничего не получите. Вы можете закончить серийную охоту в любой момент и получить вознаграждение.

Итак, какая же главная награда за победу над всеми Кемоно за один заход? Новые эмоции для чата. Серьезно.