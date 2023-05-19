Новое обновление Wild Hearts добавило поддержку NVIDIA DLSS и нового босса ©

Wild Hearts пережила неоднозначный запуск, но это не помешало разработчикам сохранить мотивацию и выпустить новые материалы для ролевой игры от третьего лица. Последнее обновление для конкурента Monster Hunter от Omega Force привнесло в игру огромное количество новых изменений, включая нового Кемоно (так называются местные монстры-боссы) под названием Alpha Sapscourge, который, таким образом, пробрался в Harugasumi Way со своим уникальным квестом Side Stories.

Хотя добавление нового монстра, на которого можно охотиться, является довольно существенным, это едва ли не все, что принес новый патч, кроме общего улучшения стабильности. Как указано в подробных примечаниях к патчу в Steam, для PC-версии Wild Hearts были введены и настроены новые опции DLSS, позволяющие пользователям найти идеальный баланс между производительностью и качеством изображения.

Пара других примечательных дополнений связана с системой Limit Break в игре, которая является эффективной функциональностью, позволяющей сделать игровое вооружение и броню сильнее и эффективнее. После последнего патча игроки смогут увеличивать атрибуты своего оружия с помощью Limit Break, не говоря уже о возможности изменять присущие навыки. Вот некоторые из других изменений, описанные в общих чертах.

Wild Hearts доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.