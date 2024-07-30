Консольный релиз ролевой игры Wildermyth состоится в октябре

Издатель Auroch Digital и разработчик Worldwalker Games выпустят процедурную сюжетную ролевую игру Wildermyth: Console Edition на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 22 октября. Отметим, что физические издания также будут доступны только на PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch.

Wildermyth — это партийная ролевая игра с процедурным повествованием, в которой тактические бои и решения по сюжету изменят ваш мир и состав ваших персонажей. Победа (или смерть, что наступит раньше) — это еще не конец. Герои входят в «Наследие» игрока и могут появиться в будущих прохождениях. На протяжении нескольких историй герои Наследия превращаются в фантастические мифы.

Wildermyth была выпущена в раннем доступе на PC (через Steam и Epic Games Store) 13 ноября 2019 года, а полный релиз состоялся 15 июня 2021 года.