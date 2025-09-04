Студия Dreamhaven объявила о сокращениях сотрудников

Студия Dreamhaven стала очередной компанией игровой индустрии, которая объявила об увольнениях. Сегодня разработчик и издатель, известный по проектам Wildgate и Sunderfolk, подтвердил, что из команды ушла часть сотрудников. Точные цифры пока не называются, но предполагается, что речь идёт о значительном количестве специалистов.

Dreamhaven была основана сравнительно недавно — её возглавляет сооснователь Blizzard Майкл Морхайм. С учётом того, что у компании пока не так много игр, новость о сокращениях стала неожиданностью. Последним крупным релизом студии был многопользовательский шутер Wildgate.

В своём посте на LinkedIn генеральный директор Майкл Морхайм прокомментировал происходящее:

«Мы приняли трудное решение сократить размер нашей компании, в первую очередь это затронуло издательское подразделение. Такие шаги всегда даются тяжело — они влияют на талантливых коллег, которые внесли огромный вклад в формирование Dreamhaven и поддерживали нас в насыщенный событиями год», — отметил он.

Хотя точное количество уволенных не раскрывается, компания заверила, что сотрудники получат выходные пособия и помощь в поиске новых рабочих мест. При этом поддержка текущих проектов, включая Wildgate и Sunderfolk, будет продолжена.

2024 год уже ознаменовался большим числом сокращений и закрытий студий. Неделей ранее о похожем шаге заявила Crystal Dynamics после отмены Perfect Dark. В сообществе надеются, что специалисты Dreamhaven смогут быстро найти новые возможности в индустрии.