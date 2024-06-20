Стратегическая карточная игра Wingspan взяла курс на PS5, PS4

Monster Couch и Stonemaier Games официально сообщили о том, что выпустят стратегическую карточную игру Wingspan на PlayStation 5 и PlayStation 4. Правда, когда именно это произойдет, компании не уточнили. Отметим, что в настоящий момент игра доступна на Xbox Series, Xbox One, Switch, PC (Steam и GOG), iOS (App Store) и Android (Google Play).

Merge Games также объявила о том, что в продажу поступит физическое издание Wingspan Special Edition, но доступно оно будет только для PlayStation 5. Помимо базовой игры, данное издание будет также включать все ранее выпущенные расширения.

В Wingspan до пяти игроков соревнуются за создание своих природных заповедников за ограниченное количество ходов. Каждая диковинная птица, которую вы добавляете в свой заповедник, приносит свои дивиденды. Многие из 170 уникальных птиц обладают способностями, которые присущи реальной жизнь: так, ястребы будут охотиться, пеликаны ловить рыбу, а гуси образовывать стаю.