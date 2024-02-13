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Winter Survival 28.02.2024
Симулятор, Выживание, От первого лица, Открытый мир
7 30 оценок

Напряженный экшн-симулятор Winter Survival выйдет в ранний доступ немного позже - 6 марта

monk70
Новости

Winter Survival, сюжетная игра на выживание в песочнице, проверяющая здравомыслие, от DRAGO Entertainment, выходит на ПК в раннем доступе Steam 6 марта 2024 года, чтобы учесть отзывы игроков с Steam Next Fest.

Основной целью DRAGO Entertainment всегда было правильно передать сложную симуляцию выживания. Хотя эта перспектива останется неизменной, дополнительные варианты сложности побудят выживших выбрать задачу по своему вкусу для большей доступности. Те, кто предпочитает хардкорную механику, еще могут испытать себя в режимах более высокой сложности.

Поведение волков будет переработано, чтобы сделать игровой процесс более полезным. Эти новые реализации потребуют больше времени, что привело к трудному решению отложить Winter Survival на одну неделю.

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