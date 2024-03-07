Симулятор выживания в условиях суровой зимы Winter Survival вышел в раннем доступе Steam

Winter Survival, сюжетная игра на выживание в песочнице, проверяющая здравомыслие от разработчика DRAGO Entertainment, вышла на ПК в раннем доступе Steam, а в будущем запланированы версии для консолей. Приготовьтесь к бушующему ветру в душераздирающей истории о борьбе человека с природой. Приключенческий поход с друзьями превращается в кошмар, когда голодный медведь нападает на ничего не подозревающую группу. Отделившись от отряда, приспосабливайтесь к жизни дикой природы или погибните в когтях кровожадных зверей и беспощадной матери-природы.
Исследуйте бесплодную зимнюю пустошь и заброшенный город в поисках убежища и защищайтесь от изнурительного холода с помощью потрескивающих костров. Собирайте еду, чтобы избежать приступов голода, и рыскайте по сугробам в поисках материалов для изготовления самодельных инструментов. Станьте сильнее, быстрее и умнее, оттачивая навыки охоты, строя прочные конструкции и защищаясь от болезней и голода.
Соберите вместе ножи, копья и ловушки, чтобы защититься от бродящих волков, диких кабанов и вечно голодного медведя. Скрытно маневрируйте за упавшими деревьями или гниющими сараями, чтобы выследить бродящих диких животных и избежать опасных ситуаций. В неумолимых условиях, таких как усталость, стресс и изоляция, здравомыслие начинает ослабевать. Лечите раны, удовлетворяйте физические потребности и держите страх под контролем, чтобы защитить разум от ужасных галлюцинаций.
Три различных режима игры позволяют любителям дикой природы играть в любом темпе. Узнайте больше о заброшенном городе в сюжетном режиме, пройдите окончательное испытание на навыки выживания в бесконечном режиме или сразитесь с бесконечными метелями в режиме «Холодная волна», который выйдет через неделю.