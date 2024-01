Авторы ремейка The Witcher обещают удалить те части, которые, по их мнению, "просто плохие и устаревшие"

Студия разработчиков ремейка The Witcher заявила, что планирует "удалить" те части оригинальной игры, которые "просто плохие, устаревшие или излишне запутанные".

Ремейк The Witcher был анонсирован в октябре 2022 года, его разработкой занимается студия Fool’s Theory, в которую входят несколько ветеранов CDPR. Среди этих ветеранов — генеральный директор Якуб Рокош, работавший над The Witcher 2 и The Witcher 3. В разговоре с Edge Рокош выразил разочарование тем, что ему так и не довелось поработать над первой игрой трилогии о Геральте:

Меня всегда беспокоило, что я пропустил первую. Я хотел получить шанс отдать ей должное, которого она заслуживает.

The Witcher действительно имеет статус культовой классики - и в ней есть несколько действительно отличных сюжетных фрагментов - но рекомендовать ее в 2024 году, конечно, сложновато.

Рокош уже взял на прицел некоторые из этих аспектов, заявив, что "прежде всего нам нужен честный, приземленный анализ того, какие части просто плохие, устаревшие и нуждаются в переделке". Это произойдет одновременно с "выделением тех частей, которые великолепны, должны быть сохранены или являются прямыми ключевыми столпами, от которых нельзя отказываться", но несложно догадаться, какие аспекты, как он намекает, скорее всего, будут удалены.

Подтверждение того, что ремейк будет с открытым миром, вероятно, исправит печально известную болотную часть во второй главе игры - великолепное повествование, омраченное необходимостью путешествовать по большому и в целом лишенному особенностей участку болота туда и обратно. Вероятно, что боевая система будет удалена, а на ее месте появится нечто схожее с боем The Witcher 3. Однако при всем "удалении плохих частей", которое обещал Рокош, Fool’s Theory также будет "переставлять хорошие, чтобы создать нечто, что будет приносить удовлетворение и при этом перекликаться с ощущениями от оригинала".

Мы все еще далеки от ремейка The Witcher, который, как мы знаем, выйдет после The Witcher 4. Это связано с тем, что CDPR и Fool’s Theory будут использовать "одни и те же базовые технологии" между началом новой саги о Ведьмаке и ремейком.