Съемки четвертого сезона "Ведьмака" могут стартовать в сентябре ©

На портале Film & Television Industry Alliance засветилась дата начала съемок четвертого сезона «Ведьмака», и это — 4 сентября этого года. Учитывая продолжающуюся в Голливуде забастовку гильдий сценаристов и актеров, указанный срок выглядит слишком уж оптимистично, поэтому лучше дождаться официального подтверждения (или опровержения) от шоураннеров.

Четвертый сезон «Ведьмака» станет примечателен тем, что роль Геральта из Ривии исполнит Лиам Хемсворт, которого создатели сериала выбрали на замену сбежавшему Генри Кавиллу. Между тем, 27 июля выйдет вторая половина третьего сезона сериала с участием Кавилла.

Из-за забастовки сценаристов уже пострадали продолжение «Миссии невыполнима», «Дэдпул 3», второй сезон «Дома дракона» и другие крупные проекты, работы над которыми в экстренном порядке пришлось приостановить.