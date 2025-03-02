В 4 сезоне "Ведьмака" от Netflix впервые появится герой из игровой вселенной

Авторы продолжения решили показать Родерика де Ветта — рыцаря «Ордена Пылающей Розы» из первой части «Ведьмака» от CD Projekt RED

Netflix при создании сериала по «Ведьмаку» Анджея Сапковского избегает использования творчества польской CD Projekt RED. Поэтому зрители не видели в адаптации ведьмачьи школы Мантикоры или Медведя. Но есть вероятность, что все поменяется.

Портал Redanian Intelligence заявил, что в 4 сезоне шоу от Netflix появится Родерик де Ветт — рыцарь «Ордена Пылающей Розы» из первого «Ведьмака». Его сыграет Джек Майерс («Корона», «Властелины воздуха»).

Авторы 4 сезона сериала еще не рассказывали о сюжете и возможной роли Родерика. Персонаж появлялся исключительно в игре CD Projekt RED, но отец героя играет важную роль в книгах Анджея Сапковского. Стоит отметить, что внешность рыцарю в RPG «Ведьмак» подарил Томаш Гоп — продюсер первых двух частей серии.

Netflix планирует выпустить 4 сезон сериала в 2025 году. В сети уже появлялись фотографии с места съемок, где можно увидеть Золтана и других персонажей книжной саги. Но некоторых исполнителей главных ролей придется заменить. Помимо ушедшего из шоу Генри Кавилла, который был Геральтом из Ривии, сериал покинул исполнитель роли Весемира.