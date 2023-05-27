Во время разработки первого The Witcher Сапковский написал язвительное письмо создателям и они добавили его в игру ©

Первый Witcher в настоящее время немного недооценен и неоправданно обойден вниманием игроков. С одной стороны, это можно понять - Assassins of Kings и Wild Hunt были созданы таким образом, что знание "первого" необязательно. Однако, с другой стороны, игровой дебют Геральта из Ривии предлагает отличную сюжетную линию, с которой стоит познакомиться поближе.

Процесс производства игры был не менее интересным. О более или менее известных курьезах широко известно публике. Однако есть еще такие, о которых среднестатистический геймер даже не догадывается. О некоторых из них рассказал Артур Ганшинец, с которым имели возможность побеседовать польские журналисты.

Одним из интересных фактов стало то, что в первой части есть выдержки из язвительного письма Анджея Сапковского к разработчикам из студии CD Projekt Red:

Анджей Сапковский пришел в конце производства, посмотрел на игру и сказал, что она выглядит неплохо. Он не стал больше участвовать в творческом процессе, потому что ему это тоже было неинтересно. У него был вполне здравый подход к вещам - он знал, что может писать книги, но он не занимается ни фильмами, ни играми, так что чего ему тут советовать. Мы советовались с ним по поводу таких вещей, как карта и система именования персонажей. Мы отправили ему список таких имен и получили довольно резкий ответ, из которого было ясно, что имена ему не нравятся. Как это обычно бывает у Сапковского, это был язык, полный сложных выражений, резкий и язвительный. Мы, конечно, проглотили эту "пилюлю", изменили имена многих персонажей. Но сама по себе манера письма была достаточно характерной, и мы решили добавить часть из него в игру. В игре есть предмет, который вы можете найти в третьем акте и там можно найти пару цитат из письма Сапковского. Но это было единственное влияние Анджея Сапковского на постановку.

По другим подсказкам журналисты нашли этот предмет и это "Отчет Профессора" - письмо, которое игроки находят в третьем акте после встречи с Кикиморой-королевой. Содержание этого отчета гласило следующее:

Спойлер

К сожалению, я вынужден усомниться в пользе нашего альянса с принцессой Адой. Эта шалава невероятно избалована и убедить ее в чем-либо исключительно сложно. Она даже не сумела корректно ввести чрезвычайное положение, и ее характернейшие нелепые фальсификации привели к ней ведьмака. Мы поддерживаем Адду в ее иллюзиях и не отказываемся от своих слов. Однако, поскольку уже в скором времени возвращается Фольтест, нам пора переходить ко второй части плана. Проблема с Геральтом из Ривии разрешится, думаю, сама собой быстро и радикально. Однако, я настаиваю, чтобы вы перестали именовать его сукиным сыном. Этот термин в применении к ведьмаку является крайне неточным, неуместным, не говоря уже о том, что и примитивным до невозможности. Полученные нами субстанции, как и ожидалось, позволяют нам контролировать кикимор и их королеву. По крайней мере, хотя бы лаборатория функционирует в полную силу, успешно используя тайны Каэр Морхена.

Конечно, можно подумать, что создатели просто пытались скопировать стиль автора - возможно, черпая вдохновение из "Часа презрения" - но оказывается, что за этим конкретным документом стоит нечто большее.