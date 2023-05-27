Во время разработки первого The Witcher Сапковский написал язвительное письмо создателям и они добавили его в игру

Первый Witcher в настоящее время немного недооценен и неоправданно обойден вниманием игроков. С одной стороны, это можно понять - Assassins of Kings и Wild Hunt были созданы таким образом, что знание "первого" необязательно. Однако, с другой стороны, игровой дебют Геральта из Ривии предлагает отличную сюжетную линию, с которой стоит познакомиться поближе.
Процесс производства игры был не менее интересным. О более или менее известных курьезах широко известно публике. Однако есть еще такие, о которых среднестатистический геймер даже не догадывается. О некоторых из них рассказал Артур Ганшинец, с которым имели возможность побеседовать польские журналисты.
Одним из интересных фактов стало то, что в первой части есть выдержки из язвительного письма Анджея Сапковского к разработчикам из студии CD Projekt Red:
Анджей Сапковский пришел в конце производства, посмотрел на игру и сказал, что она выглядит неплохо. Он не стал больше участвовать в творческом процессе, потому что ему это тоже было неинтересно. У него был вполне здравый подход к вещам - он знал, что может писать книги, но он не занимается ни фильмами, ни играми, так что чего ему тут советовать. Мы советовались с ним по поводу таких вещей, как карта и система именования персонажей. Мы отправили ему список таких имен и получили довольно резкий ответ, из которого было ясно, что имена ему не нравятся. Как это обычно бывает у Сапковского, это был язык, полный сложных выражений, резкий и язвительный. Мы, конечно, проглотили эту "пилюлю", изменили имена многих персонажей. Но сама по себе манера письма была достаточно характерной, и мы решили добавить часть из него в игру. В игре есть предмет, который вы можете найти в третьем акте и там можно найти пару цитат из письма Сапковского. Но это было единственное влияние Анджея Сапковского на постановку.
По другим подсказкам журналисты нашли этот предмет и это "Отчет Профессора" - письмо, которое игроки находят в третьем акте после встречи с Кикиморой-королевой. Содержание этого отчета гласило следующее:
К сожалению, я вынужден усомниться в пользе нашего альянса с принцессой Адой. Эта шалава невероятно избалована и убедить ее в чем-либо исключительно сложно. Она даже не сумела корректно ввести чрезвычайное положение, и ее характернейшие нелепые фальсификации привели к ней ведьмака. Мы поддерживаем Адду в ее иллюзиях и не отказываемся от своих слов. Однако, поскольку уже в скором времени возвращается Фольтест, нам пора переходить ко второй части плана. Проблема с Геральтом из Ривии разрешится, думаю, сама собой быстро и радикально. Однако, я настаиваю, чтобы вы перестали именовать его сукиным сыном. Этот термин в применении к ведьмаку является крайне неточным, неуместным, не говоря уже о том, что и примитивным до невозможности. Полученные нами субстанции, как и ожидалось, позволяют нам контролировать кикимор и их королеву. По крайней мере, хотя бы лаборатория функционирует в полную силу, успешно используя тайны Каэр Морхена.
Конечно, можно подумать, что создатели просто пытались скопировать стиль автора - возможно, черпая вдохновение из "Часа презрения" - но оказывается, что за этим конкретным документом стоит нечто большее.
Первая часть многими моментами просто на голову выше 2 и 3 частей. ♥
Да. Локи интересные, обнаженки дохрена. Даже лобки триадам трусами не закрыли.
Благословенные времена, когда разрабы делали игры для игроков, а не активистов.
а еще знаки реально похожи на магию,а не фейрверки как во 2 и 3.
Тем же заряженным квеном можно было стрыгу убить :D или ирден заряженный по аое хорошо пробивал,добивания оглушенных противников зрелищные,фехтование красивое,во 2 и 3 испоганили,зажали анимации,много чего еще можно перечислить)
2 раза пытался начинать и оба раза меня убивало управление. С этим можно что нибудь поделать, что бы любителю 2-3 части было комфортнее играть на клаво-мыши?
Анимации фехтования в первом ведьмаки может и красивые, но геймплейно это полное дно. Во втором ведьмаке красоты в боёвке стало меньше, но при этом с точки зрения геймплея всё стало лучше. Ну а третий Ведьмак, по факту, вернул очень много красивых анимаций вехтования. И хотя они смотряться тоже не так красивом, как в первом, но геймплейно ощущаются намного лучше в тройке.
Единственное, чем первая часть на голову выше, так это диалоги - каждое слово из уст Геральта или NPC гениально. Чуть ли не всю игру можно на цитаты разобрать. В третьем Ведьмаке, к сожалению, запоминающихся диалогов очень мало. Я честно жду ремейка Ведьмака 1 только из-за крутых диалогов. Хочется ещё раз во всё это окунуться, но чтоб всё было с крутым современным графоном.
Хороший писатель, а как человек - дерьмо. За копейку удавится. Смотрел на поругание Ведьмака Нетфликсом и нахваливал, сам в это время пересчитывая полученные злотые. Тьфу на него.
Если оставить за скобками его терки с SDPR, то как человек он нормальный, получше многих. К русским хорошо относится, что для поляка редкость.
Сериал - гоvнище.Игра зачётная.
Многие хорошие творцы ИРЛ те ещё мудаки, тот же Харлан Эллисон.
Если он не кидается камнями в русских, то автоматически хорошим человеком не становится. Писатель, уважающий себя писатель, не должен торговать своим детищем, как сутенер, думая лишь о том, где бы срубить побольше. Ладно, Нетфликс могли прописать в контракте с Сапковским, что он никак не может участвовать в кастинге и разработке сценария, продал и продал. Но ходить и повсюду нахваливать эту поделку было очень мерзко. Когда-то я хотел экранизации "Сага о Рейневане" - сейчас я боюсь, что и до нее доберутся.
Не слышал, чтобы он ее нахваливал. И вообще, откуда он мог знать, что получится срань?
А теперь этот клоун отсудил отчисления от продаж. xD
Он продал права на игру всего за 5000$, и еще считал, что это выгодная сделка. Трилогия вышла и принесла сотни миллионов. Вот тут стул под ним и подпалился.
А под тобой бы не запалился?
Первая часть самая лучшая и мастхэв.
Вторая просто ужастна. Ладно хоть тройка была нормальная и теперь двойку можно воспринимать как неудачная бета третьей части. Честно говоря она не намного лучше второй драгонаги.
Вторая по себе сама оригинальна своими причудами.
Вторая вообще не про ведьмака. А про какое то быдло с отвратительной локализацией, смешной продолжительностью. Даже с учётом этой дурацкой вилки в середине.
Согласен. Пусть в 1й части графика и устаревшая, но в плане атмосферы, сюжета и отрыгрыша она остается лучшей. Да и боевка там была лучше, а не симулятор колобка из последующих частей.
лично мне вся трилогия шикарная, каждую часть люблю по своему одинаково, со всеми плюсами и минусами.
В очередной раз журналюги изнасиловали учёного. По факту что такого сделал Сапок? Сказал без сполей что имена гoвнo, чем побудил разрабов их улучшить. Кто-то сейчас может пожаловаться на имена в первой игре? Ну а то что Сапковский любит изъясняться сложным языком, известно каждому, кто хоть что-то знает о нём.
Ох уж эти кликбейтные заголовки, эх......
Что первая часть недооценена, что потрясающая вторая и принято говорить только о 3-ей, к сожалению. Но в случае с первой частью, ремейк хотя-бы анонсировали, а вторая, как будто и не существует.
Замечательная игра.В прошлом году перепроходил её и как раз с тем выбором, что лаборатория ведьмаков досталась профессору.Хотел очень третью руну получить, чтоб со Зверем потом биться.Было б свободного времени побольше, я бы с удовольствием ещё раз перепрошёл, но уже с защитой лаборатории
Надо понимать, что это не польская история, а славянская.
Славянского колорита в книгах не очень-то и много. Больше кельтско-германского. Вот в играх - другое дело.
не согласен. кельтско-германское направление есть, но эпос славянский )) поляки всеми силами стараются стать европейцами, но по сути они славяне, и от этого не убежать.
Для начала объясни что такое "славянский эпос"