CD Projekt RED выпустила обновления для The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2 с исправлением старых ошибок

С момента релиза первых двух частей легендарной игровой саги "Ведьмак" прошло уже более одного десятилетия. Активная поддержка The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2: Assassins of Kings уже давно прекратилась, однако польские разработчики из CD Projekt RED периодически радуют игроков незначительными, но полезными обновлениями. Так последний патч к играм устранил самые давние проблемы.

Как сообщается, The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2: Assassins of Kings получили два отдельных патча. Размер обновления игр получился не слишком большим, но оно приносит несколько важных исправлений и направлено в первую очередь для пользователей Mac. Апдейт должен устранить неполадки во время загрузки локаций в The Witcher: Enhanced Edition, а также исправить рендеринг лиц в The Witcher 2: Assassins of Kings. Проблемы с отображением лиц в The Witcher 2 на Mac были одними из самых старых и неприятных багов, которые наконец-то были исправлены.

Напомним, ранее CD Projekt RED выпустила еще одно обновление для The Witcher: Enhanced Edition, однако оно разочаровало многих игроков.

Разработчики не уточняют, был ли это последний патч для The Witcher: Enhanced Edition и The Witcher 2: Assassins of Kings. Авторы ролевых игр продолжат отслеживать проблемы и, в случае необходимости, готовы выпустить фиксы, а также рассматривают обновления для третьей части.