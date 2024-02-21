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The Witcher 24.10.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 6 666 оценок

Ролевая игра The Witcher внезапно получила обновление, которое взбесило игроков

Gutsz
Новости

Культовая ролевая игра The Witcher от польской студии CD Projekt RED увидела свет в далеком 2007 году. Несмотря на солидный возраст, проект был адаптирован под современное железо и периодически получает патчи. Если предыдущие обновления несли в себе полезные изменения и оптимизировали работу игры на различном железе, то свежий апдейт вызвал недовольство игроков.

Как выяснилось, на днях The Witcher получила скрытое обновление. Однако патч не принес никаких игровых изменений или улучшений. По словам разработчиков, это исключительно сервисное обновление, предназначенное для упрощения перехода игроков на учетные записи CD Projekt RED.

Многим игрокам такое нововведение пришлось не по душе. Они напомнили разработчикам, что встраивание собственного лаунчера для запуска игры не является необходимым. Кроме того, игроки не хотят, чтобы им навязывали создание учетных записей на сторонних платформах. В социальных сетях пользователи попросили CD Projekt RED пересмотреть свои планы. Они просят разработчиков упростить запуск The Witcher и избавиться от лаунчера. В противном случае игроки не хотят видеть больше обновлений к игре.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
ilya6969

взял скачал с торрента и нет проблем)

5
Dinozavrus

ее бесплатно раздавали а гоге раза 3

0
Комментарий удален
mongol312 Upside-downChimera

пить и налево бросить до кучи не подскажешь, как?

0
hpi

Перепись населения делают)

4
Кей Овальд

Обоссаные Петухи идут по стопам Юбиков, что характерно.

4
tstrekalovsky

это же еще мягкий намек) посмотрите орущие уведомления на весь экран от ubi

2
Dr_Shtopor

Вот уж что-что, а патчи первому Бомжаку если и необходимы, то для того, чтобы он адекватно работал на современных системах и железе.
А не ЭТО.

0
saa0891

Вот же дебилы,хотя у меня и так давно трилогия гог репак скачен,особенно это актуально для третьей части так как со своими обновами для некст ген версии застрахали,с модами нормально хрен поиграешь а так накатил репак и всё отлично работает.

-5
ugf16349

Gog установщик не репак!

1
saa0891 ugf16349

Зачем мне этот костыль,у меня именно гог репаки без DRM.

-3