Ролевая игра The Witcher внезапно получила обновление, которое взбесило игроков

Культовая ролевая игра The Witcher от польской студии CD Projekt RED увидела свет в далеком 2007 году. Несмотря на солидный возраст, проект был адаптирован под современное железо и периодически получает патчи. Если предыдущие обновления несли в себе полезные изменения и оптимизировали работу игры на различном железе, то свежий апдейт вызвал недовольство игроков.
Как выяснилось, на днях The Witcher получила скрытое обновление. Однако патч не принес никаких игровых изменений или улучшений. По словам разработчиков, это исключительно сервисное обновление, предназначенное для упрощения перехода игроков на учетные записи CD Projekt RED.
Многим игрокам такое нововведение пришлось не по душе. Они напомнили разработчикам, что встраивание собственного лаунчера для запуска игры не является необходимым. Кроме того, игроки не хотят, чтобы им навязывали создание учетных записей на сторонних платформах. В социальных сетях пользователи попросили CD Projekt RED пересмотреть свои планы. Они просят разработчиков упростить запуск The Witcher и избавиться от лаунчера. В противном случае игроки не хотят видеть больше обновлений к игре.
взял скачал с торрента и нет проблем)
ее бесплатно раздавали а гоге раза 3
пить и налево бросить до кучи не подскажешь, как?
Перепись населения делают)
Обоссаные Петухи идут по стопам Юбиков, что характерно.
это же еще мягкий намек) посмотрите орущие уведомления на весь экран от ubi
Вот уж что-что, а патчи первому Бомжаку если и необходимы, то для того, чтобы он адекватно работал на современных системах и железе.
А не ЭТО.
Вот же дебилы,хотя у меня и так давно трилогия гог репак скачен,особенно это актуально для третьей части так как со своими обновами для некст ген версии застрахали,с модами нормально хрен поиграешь а так накатил репак и всё отлично работает.
Gog установщик не репак!
Зачем мне этот костыль,у меня именно гог репаки без DRM.