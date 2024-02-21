Ролевая игра The Witcher внезапно получила обновление, которое взбесило игроков

Культовая ролевая игра The Witcher от польской студии CD Projekt RED увидела свет в далеком 2007 году. Несмотря на солидный возраст, проект был адаптирован под современное железо и периодически получает патчи. Если предыдущие обновления несли в себе полезные изменения и оптимизировали работу игры на различном железе, то свежий апдейт вызвал недовольство игроков.

Как выяснилось, на днях The Witcher получила скрытое обновление. Однако патч не принес никаких игровых изменений или улучшений. По словам разработчиков, это исключительно сервисное обновление, предназначенное для упрощения перехода игроков на учетные записи CD Projekt RED.

Многим игрокам такое нововведение пришлось не по душе. Они напомнили разработчикам, что встраивание собственного лаунчера для запуска игры не является необходимым. Кроме того, игроки не хотят, чтобы им навязывали создание учетных записей на сторонних платформах. В социальных сетях пользователи попросили CD Projekt RED пересмотреть свои планы. Они просят разработчиков упростить запуск The Witcher и избавиться от лаунчера. В противном случае игроки не хотят видеть больше обновлений к игре.