Для The Witcher 3 вышел мод, восстанавливающий вырезанный контент из всех предыдущих игр

Моддер glassfish777 выпустил действительно крутой мод для The Witcher 3, восстанавливающий контент, вырезанный из всех предыдущих игр. Моддер аккуратно интегрировал все в игру, чтобы создать ощущение, будто оно изначально было ее частью.
Дополнения к контенту включают предметы алхимии из всех трех игр, оружие из всех трех игр, а также новые схемы/рецепты, которые можно открыть. Кроме того, мод содержит множество настроек и улучшений игрового процесса. Например, возвращается питьевая система из «Ведьмака 1». Он также позволяет игрокам бросать ножи, как в «Ведьмаке 2». Благодаря этому моду вы также можете теперь свободно использовать ловушки.
Следует также отметить, что этот мод работает только с изданием The Witcher 3 следующего поколения. Glassfish777 в настоящее время не планирует выпускать версию для оригинальной/ванильной версии игры.
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Эх,когда нибудь я дождусь возвращения костяного покера.....
Будет в ремейке 1 части, потерпи 😉
Если они его не заменят на этот трихклятый "гвинт".
Наши надежды совпадают. Руки прочь от покера!
Какая то муть если честно. Механика питья, метание ножей, ловушки. Это игра про ведьмака или нет? Может там и есть нечто стоящее, но из описанного ценны только рецепты оружия, хотя и оригинальных более чем хватает
Да, это ведьмак. А как по-твоему ведьмак по канону охотится на монстров? Почему по-твоему эти механики не для ведьмака?
Пьёт зелья, готовит зелья. Устанавливает ловушки. Это всё канон вселенной ведьмака. Без этого ведьмаки не ходят на монстров. Поэтому мне не очень понятен твой вопрос "игра про ведьмака или нет?". Ты вообще в курсе, кто такой ведьмак по канону? Или ничего, кроме игры третьей, не видел?
Да ведьмак никогда и не был особо про геймплей, если в первой чет пытались, да и в целом разбавляется ещё хоть как то зельями, но в целом все три части это в большей степени квесты. обенно если сравнивать с другими экшен рпг, то в геймплейном плане он самый слабый из них
Я уж надеялся сюжетку со скоятаэлями вернули, начало сюжета игры на Скеллиге вернули как и должно было быть изначально в Ведьмаке 3. А тут оказывается какие-то предметы-расходники восстановили. Тьфу, короче, бессмысленный мод.
Йорвета, надо полагать, он тоже возвращает? *sarcasm*
Зачем эти предметы, они гармонично смотрелись в своих частях, толку от них здесь. Я уж думал действительно восстановили контент из Ведьмака 3, который был в планах разработчиков или был удалён
Так, если следовать комментариям комментаторов БГ, то получается Ведьмак *овно, ведь в нем вырезанный контент был :)