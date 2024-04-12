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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 169 оценок

Игрок The Witcher 3 нашел пасхальное яйцо под Новиградом

butcher69
Новости

The Witcher 3: Wild Hunt вышла в 2015 году, но игроки до сих пор открывают для себя новые секреты, на этот раз была обнаружена пасхалка, спрятанная разработчиками CD Projekt Red под Новиградом.

Ютубер xLetalis выложил видео, которое можно увидеть, только пройдя карту с помощью глюков. Но если игрокам удастся загнать главного героя Геральта под булыжники Новиграда, они смогут попасть в расщелину, в которой находится картинка, ссылающийся на саму CD Projekt Red.

Нарисованная в стиле классического плаката с призывом на войну, эта картинка на скале гласит: "Ты нужен CDPR", а CDPR - это, конечно же, CD Projekt Red.

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