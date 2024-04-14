Костюмы Геральта и Цири в четвертом сезоне "Ведьмака" от Netflix будут вдохновлены играми

Предварительная подготовка к съемкам 4-го сезона сериала «Ведьмак» от Netflix находится на заключительном этапе, и камеры должны заработать очень скоро. При этом мы также ожидаем, что Netflix выпустит первый взгляд на версию Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта, который заменил в этой роли Генри Кавилла.

А пока у нас есть небольшой инсайд от портала Redanian Intelligence о новых костюмах главных персонажей. Судя по их описанию, можно предположить, что костюмер вдохновлялся серией игр, а точнее игрой «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Новый костюм Геральта

Во-первых, у нас есть некоторое описание нового костюма Геральта. По словам инсайдера, в 4-м сезоне ведьмак носит расстегнутую черную кожаную куртку такой же длины, как и та, что входит в комплект Гроссмейстерских доспехов Школы Волка из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Сам фасон и крой он тоже описывает как нечто похожее на игровой вариант, но более простое и с меньшим количеством аксессуаров.

Кроме того инсайдер сообщает, что белый парик и щетина также хорошо смотрятся на Лиаме Хемсворте. В любом случае, мы скоро в этом убедимся, ведь вот-вот начнутся съемки 4-го сезона. Кстати, недавно Лиам поделился своим свежим фото из тренажерного зала, по которому видно, что к съемкам он набрал довольно солидную форму и по габаритам в кадре будет сопоставим с Генри Кавиллом.

Художник по костюмам Люсинда Райт прошлым летом прокомментировала свое знакомство с новым исполнителем роли Геральта из Ривии: «Я ненадолго встречалась с Лиамом, его рост — шесть футов четыре дюйма, и он — еще один прекрасный образец для демонстрации дизайнером по костюмам своих работ, так что мне очень повезло. Это также очень волнительно, потому что он собирается привнести в этого персонажа что-то особенное».

Новый костюм Цири (Фальки)

Любой читатель книг знает, что в 4-м сезоне Цири ожидает трансформация, в том числе это касается и ее внешности. Неназванный источник портала Redanian Intelligence сообщает, что в предстоящем сезоне у нее будут более короткие волосы и новый наряд на период времени, который она проведет в составе банды Крыс.

Также инсайдер отмечает, что этот наряд не такой красочный, как в книгах. Это простые коричневые брюки и ботинки в сочетании с бежевой рубашкой. Он полагает, что упомянутый комплект одежды также можно рассматривать как нечто похожее на базовый наряд Цири из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», но с меньшим количеством аксессуаров.