Костюмы Геральта и Цири в четвертом сезоне "Ведьмака" от Netflix будут вдохновлены играми

Предварительная подготовка к съемкам 4-го сезона сериала «Ведьмак» от Netflix находится на заключительном этапе, и камеры должны заработать очень скоро. При этом мы также ожидаем, что Netflix выпустит первый взгляд на версию Геральта из Ривии в исполнении Лиама Хемсворта, который заменил в этой роли Генри Кавилла.
А пока у нас есть небольшой инсайд от портала Redanian Intelligence о новых костюмах главных персонажей. Судя по их описанию, можно предположить, что костюмер вдохновлялся серией игр, а точнее игрой «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Новый костюм Геральта
Во-первых, у нас есть некоторое описание нового костюма Геральта. По словам инсайдера, в 4-м сезоне ведьмак носит расстегнутую черную кожаную куртку такой же длины, как и та, что входит в комплект Гроссмейстерских доспехов Школы Волка из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Сам фасон и крой он тоже описывает как нечто похожее на игровой вариант, но более простое и с меньшим количеством аксессуаров.
Кроме того инсайдер сообщает, что белый парик и щетина также хорошо смотрятся на Лиаме Хемсворте. В любом случае, мы скоро в этом убедимся, ведь вот-вот начнутся съемки 4-го сезона. Кстати, недавно Лиам поделился своим свежим фото из тренажерного зала, по которому видно, что к съемкам он набрал довольно солидную форму и по габаритам в кадре будет сопоставим с Генри Кавиллом.
Художник по костюмам Люсинда Райт прошлым летом прокомментировала свое знакомство с новым исполнителем роли Геральта из Ривии: «Я ненадолго встречалась с Лиамом, его рост — шесть футов четыре дюйма, и он — еще один прекрасный образец для демонстрации дизайнером по костюмам своих работ, так что мне очень повезло. Это также очень волнительно, потому что он собирается привнести в этого персонажа что-то особенное».
Новый костюм Цири (Фальки)
Любой читатель книг знает, что в 4-м сезоне Цири ожидает трансформация, в том числе это касается и ее внешности. Неназванный источник портала Redanian Intelligence сообщает, что в предстоящем сезоне у нее будут более короткие волосы и новый наряд на период времени, который она проведет в составе банды Крыс.
Также инсайдер отмечает, что этот наряд не такой красочный, как в книгах. Это простые коричневые брюки и ботинки в сочетании с бежевой рубашкой. Он полагает, что упомянутый комплект одежды также можно рассматривать как нечто похожее на базовый наряд Цири из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», но с меньшим количеством аксессуаров.
Типа испоганили весь сериал в принципе и что бы как-то привлечь аудиторию решили взять костюм из игры? Мне кажется поздновато метаться, нерест уже далеко позади..
Самое тут ржачное, что шоураннер поехавшая ещё до выхода первого сезона заикалась, что мол никакой связи с играми от CDPR не будет, мол у нас своё охренеть какое видение и всё тут (эта новость многим подпалила пердаки, в т.ч. и мне), а теперь она КМС по переобуванию, видимо.
если цири не будет наяривать геральту, смотреть там больше не на что
Вот это я называю ох***еть какой сюжетный поворот)
Когда уже прикроют этот паноптикум? Уже каждому понятно, что сериал провалился, и лучше бы его вообще не брались снимать, а они его всё тянут и тянут...
Эту помойку уже ничего не спасет.
с разу не могли так сделать? пытаются спасти сериал всеми способами уже видимо
Г#вна кусок а не сериал, это может кто передаст их авторам )
После половины 1 престал смотреть так что без разницы мне
кхм:
Цири фалька шо?
Цири называла себя Фалькой в период своего уголовного периода жизни, это было в романе
это из книги, не бери в голову.