Крупное обновление для The Witcher 3: Wild Hunt должно появиться сегодня ©

Марчин Момот сообщил, что польская команда готова выпустить новое обновление для The Witcher 3 Wild Hunt для PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One. На момент написания поста никаких примечаний к патчу еще не было представлено. Раз уж сам директор глобального сообщества CD Projekt RED анонсировал его выход, то маловероятно что это будет незначительный хотфикс

Похоже, что сегодня день патча для The Witcher 3: Wild Gon! Обновление должно появиться во второй половине дня, так что следите за новостями. Список изменений появится вместе с релизом.

В настоящее время у польской студии полно работы - во время Summer Game Fest в этом году мы увидим презентацию дополнения для Cyberpunk 2077, а также идет работа над новой трилогией Witcher.