The Witcher 3 получит обновление для Nintendo Switch 2

Одна из самых известных игр всех времен может получить новую версию для Nintendo Switch 2, если верить новому слуху, активно циркулирующему в кругах фанатов Big N. Как сообщил создатель контента BeatEmUps в ходе подкаста Nontendo, CD Projekt Red планирует сделать анонс новой версии The Witcher 3: Wild Hunt на следующем Nintendo Direct, которое должно пройти уже в июле.

Хотя в The Witcher 3 уже можно играть на Nintendo Switch 2 по обратной совместимости со Switch, которая выйдет в 2019 году, новый проект будет нативной версией для новой консоли Nintendo, что говорит о возможных графических и технических улучшениях.

По словам ютубера, анонс новой версии состоится в июле, но точной даты Nintendo Direct нет, как нет и никакой конкретной информации о том, что нового принесет новое издание в плане графики, производительности или дополнительных функций. Ни Nintendo, ни CD Projekt Red пока никак не прокомментировали предполагаемую утечку.