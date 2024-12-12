На The Game Awards могут показать первый трейлер The Witcher 4

Несколько месяцев назад разработчик CD Projekt RED официально объявил, что работает над Project Polaris, который в данном случае является The Witcher 4, новой игрой в серии, о которой пока не было никакой информации.
Скоро состоится церемония The Game Awards, на которой будут награждены лучшие игры, выпущенные в 2024 году, а также будут анонсированы новые игры и представлены трейлер ранее представленных игр. Хотя ничего официально не подтверждено, похоже, что The Witcher 4 может присутствовать на The Game Awards с показом своего первого трейлера. Эту информацию предположил журналист и инсайдер Том Хендерсон, сделав ретвит поста DiscussingFilm.
Том Хендерсон уже зарекомендовал себя как надежный источник, поэтому есть вероятность, что The Witcher 4 действительно будет присутствовать на сегодняшней презентации. С другой стороны, возможно, он просто троллит своих подписчиков.
В конце ноября CD Projekt RED подтвердила, что The Witcher 4 вошла в стадию полномасштабного производства. В то же время компания заявила, что The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.
а еще там может присутствовать:
Bloodborne 2
Days Gone 2
Half Life 3
Deus Ex 3
и тд.
хорош уже слухи постить! через 6 часов сами всё и узнаем
Ты зачем это написал, зачем подкинул еще 1000 постов за баллы
Иииии игрой года станет драконяка!
Сейчас сами себе пофантазируете лучшее шоу, что затмит все предыдущие в плане анонсов, а потом будете через 12 часов обижаться на то, что оно не оправдало ожиданий.
А теперь вспомните, на тга если, что-то и показывали, то это были всего лишь тизеры без конкретной даты релиза или года.
Кто, чё нафантазирует то?... И ежу понятно, что если чё и покажут, то это максимум будет просто поверхностный CGI ролик.. на который даже самым ярым фанатикам и ориентироваться то толку не будет.. Ну, если только намекнёт кто главный герой будет в итоге.. Смысла какого-то ждать Ведьмака на шоу, собственно, и нет.
А когда он будет?
13 декабря в 3.30 мск.
А так же Сталкер 3
Круто!! Ждём!
Какая разница покажут трейлер или нет? Помните что первое упоминание CyberPunk 2077 было в 2014 году а вышел он в 2021 и TES6 как была в 2019 анонсированна види короткого трейлера так и исчезла с радаров уже как 5 лет...
Сам тизер был в 2012
Какая разница, какие и когда были упоминания раньше? Это вообще не показатель и не доказывает ровным счётом ничего. Бывали случаи, когда игры выходили в день анонса. Утром трейлер-анонс, а вечером релиз. А бывает 10 лет проходит после первого трейлера. И? Ну да - такое есть. Но что это показывает? А ничего это не показывает. После трейлера игру могут через год выпустить, а могут через пять лет - и? Дальше что? Какое это отношение имеет к показу трейлера? Если покажут, значит покажут. Если нет, значит нет. Точка.
Сразу после анонса HL3, ну да.
Очень сомневаюсь.
Прикольно....жаль что пистёшь!
В связи с последними событиями и повестки у проджектах, то как то все равно)
Они ж первые ввели у себя должность "директор по разнообразию"
Братан держи нас в курсе. Мы ориентируемся только на тебя.