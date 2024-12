На The Game Awards могут показать первый трейлер The Witcher 4

Несколько месяцев назад разработчик CD Projekt RED официально объявил, что работает над Project Polaris, который в данном случае является The Witcher 4, новой игрой в серии, о которой пока не было никакой информации.

Скоро состоится церемония The Game Awards, на которой будут награждены лучшие игры, выпущенные в 2024 году, а также будут анонсированы новые игры и представлены трейлер ранее представленных игр. Хотя ничего официально не подтверждено, похоже, что The Witcher 4 может присутствовать на The Game Awards с показом своего первого трейлера. Эту информацию предположил журналист и инсайдер Том Хендерсон, сделав ретвит поста DiscussingFilm.

Том Хендерсон уже зарекомендовал себя как надежный источник, поэтому есть вероятность, что The Witcher 4 действительно будет присутствовать на сегодняшней презентации. С другой стороны, возможно, он просто троллит своих подписчиков.

В конце ноября CD Projekt RED подтвердила, что The Witcher 4 вошла в стадию полномасштабного производства. В то же время компания заявила, что The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.