Новая сага о Ведьмаке все еще находится на этапе пре-продакшена

Официально известная как Project Polaris, новая трилогия The Witcher, которую готовит CD Projekt RED, еще долго не выйдет. В своем финансовом отчете за 2023 год разработчик сообщил, что игра все еще находится на стадии внутреннего предпроизводства.

В отчете, который составлен на февраль 2024 года, говорится, что игра должна вскоре пройти эту стадию, но конкретных сроков не указывается. Компания также сообщила, что Project Sirius с функциями мультиплеера также находится в аналогичном статусе внутри The Molasses Flood.

В довершение всего, ремейк первого The Witcher, который разрабатывается Fool's Theory, по всей видимости, еще дальше от своего дебюта. По словам CD Projekt RED, игра все еще находится на стадии концепта, хотя ответственная за нее студия пообещала, что избавится от всех скучных и устаревших частей оригинальной RPG.

Несмотря на то, что новая трилогия The Witcher все еще находится на ранних стадиях, она уже стала основным направлением работы разработчика на данный момент. По словам представителей компании, значительная часть ее коллектива занята именно этим проектом, в котором на данный момент задействовано более 400 специалистов.

Вторая по величине команда CD Projekt RED сейчас занимается работой в новой студии в Бостоне, где будет вестись разработка сиквела Cyberpunk 2077. Новые проекты студии будут созданы на базе Unreal Engine 5, и очевидная медлительность в их продвижении может быть связана с этапом обучения технологии.

Финансовый отчет компании также показал, что, хотя The Witcher и Cyberpunk 2077 должны и в будущем оплачивать ее счета, она уже готовится к тому, чтобы не полагаться только на них. В настоящее время она также работает над загадочным Project Hadar - новой интеллектуальной собственностью, над созданием которой уже трудится 20 специалистов.