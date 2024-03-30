Новая сага о Ведьмаке все еще находится на этапе пре-продакшена

Официально известная как Project Polaris, новая трилогия The Witcher, которую готовит CD Projekt RED, еще долго не выйдет. В своем финансовом отчете за 2023 год разработчик сообщил, что игра все еще находится на стадии внутреннего предпроизводства.
В отчете, который составлен на февраль 2024 года, говорится, что игра должна вскоре пройти эту стадию, но конкретных сроков не указывается. Компания также сообщила, что Project Sirius с функциями мультиплеера также находится в аналогичном статусе внутри The Molasses Flood.
В довершение всего, ремейк первого The Witcher, который разрабатывается Fool's Theory, по всей видимости, еще дальше от своего дебюта. По словам CD Projekt RED, игра все еще находится на стадии концепта, хотя ответственная за нее студия пообещала, что избавится от всех скучных и устаревших частей оригинальной RPG.
Несмотря на то, что новая трилогия The Witcher все еще находится на ранних стадиях, она уже стала основным направлением работы разработчика на данный момент. По словам представителей компании, значительная часть ее коллектива занята именно этим проектом, в котором на данный момент задействовано более 400 специалистов.
Вторая по величине команда CD Projekt RED сейчас занимается работой в новой студии в Бостоне, где будет вестись разработка сиквела Cyberpunk 2077. Новые проекты студии будут созданы на базе Unreal Engine 5, и очевидная медлительность в их продвижении может быть связана с этапом обучения технологии.
Финансовый отчет компании также показал, что, хотя The Witcher и Cyberpunk 2077 должны и в будущем оплачивать ее счета, она уже готовится к тому, чтобы не полагаться только на них. В настоящее время она также работает над загадочным Project Hadar - новой интеллектуальной собственностью, над созданием которой уже трудится 20 специалистов.
Как по мне у них неправильно расставлены приоритеты, намного проще сначала выпустить ремейк первого Ведьмака(сюжет, персонажи и многое другое у них уже имеется), а уже потом браться за продолжение, а не наоборот как они заявили...😒
тем более забили бы промежуток между крупными релизами
Они, вообще-то, говорили, что вообще не будут делать продолжение этой серии
Пока новая Witcher и Cyberpunk выйдет на Unreal Engine 5, то уже будет существовать Unreal Engine 7.
Так всегда было как к примеру когда игру переводить на новый движок занимало несколько лет хотя игра была почти готова.
Хитрость видимо в том, что платят за разработку эти самые инвесторы, и им можно десятилетиями вешать лапшу на уши, ничего особо не делая, и никуда не спеша. Самим же инвесторам главное впарить потребителю очередное поколение электронных устройств, которые устареют через несколько лет, а для этого обещаний и побасенок из новостной ленты оказывается достаточно.
Понятно. Тодд Говард покусал
Па гуски можа?
Кто бы сомневался, новую сагу запустят в лучшем случае году в 27, а Киберпанк новый раньше 30-го года я думаю не увидим точно...
киберпанк шляпа полная, только время зря студийное тратят