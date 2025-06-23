В будущем CDPR покажет множество различных сторон Цири

По словам разработчика The Witcher 4, что не следует принимать решение о роли Цири как главной героини, пока у них не будет возможности полностью узнать ее характер после выхода игры.

В разговоре с GamesRadar+ Ян Германович, менеджер по производству недавней технической демонстрации The Witcher 4, сказал, что «когда игра выйдет, вы сможете увидеть ее и полностью принять ее характер, ее историю. И я думаю, что это будет моментом, чтобы составить мнение и сделать выводы». Другими словами, игрокам не следует принимать решение о выборе CDPR главной героини задолго до того, как они смогут поиграть за неё.

Мы показали ее в разных ситуациях, два эмоциональных состояния, которые очень сильно отличались друг от друга. И есть еще много, много ее сторон, которые мы покажем в будущем.

Германович выразил согласие с недавними комментариями актера озвучивания Геральта Дага Кокла, который сказал, что игроки не могут просто полагаться на его персонажа в каждой будущей игре. Кокл также сказал, что игрокам, которые сомневаются в выборе CDPR, следует «прочитать чертовы книги» — идея, с которой согласен Германович.

Для меня лично, читая книги, совершенно ясно, что история медленно переходит от истории Геральта к настоящей истории Цири, иногда воспринимаемая глазами Геральта.

Однако Германович говорит, что независимо от того, удастся ли вам убедить прочитать фэнтезийную серию Сапковского, ничего не изменится с выбором персонажа CDPR. Выбор Цири — это «выбор, который мы сделали много лет назад. И вы увидите в игре, как это будет».

Конечно, ждать придется долго, особенно с тех пор, как CD Projekt RED подтвердила, что игра выйдет не раньше 2027 года. Несмотря на то, что техническая демонстрация была запущена на базовой PS5, платформы The Witcher 4 (кроме ПК) остаются под вопросом.