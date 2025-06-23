В будущем CDPR покажет множество различных сторон Цири

По словам разработчика The Witcher 4, что не следует принимать решение о роли Цири как главной героини, пока у них не будет возможности полностью узнать ее характер после выхода игры.
В разговоре с GamesRadar+ Ян Германович, менеджер по производству недавней технической демонстрации The Witcher 4, сказал, что «когда игра выйдет, вы сможете увидеть ее и полностью принять ее характер, ее историю. И я думаю, что это будет моментом, чтобы составить мнение и сделать выводы». Другими словами, игрокам не следует принимать решение о выборе CDPR главной героини задолго до того, как они смогут поиграть за неё.
Мы показали ее в разных ситуациях, два эмоциональных состояния, которые очень сильно отличались друг от друга. И есть еще много, много ее сторон, которые мы покажем в будущем.
Германович выразил согласие с недавними комментариями актера озвучивания Геральта Дага Кокла, который сказал, что игроки не могут просто полагаться на его персонажа в каждой будущей игре. Кокл также сказал, что игрокам, которые сомневаются в выборе CDPR, следует «прочитать чертовы книги» — идея, с которой согласен Германович.
Для меня лично, читая книги, совершенно ясно, что история медленно переходит от истории Геральта к настоящей истории Цири, иногда воспринимаемая глазами Геральта.
Однако Германович говорит, что независимо от того, удастся ли вам убедить прочитать фэнтезийную серию Сапковского, ничего не изменится с выбором персонажа CDPR. Выбор Цири — это «выбор, который мы сделали много лет назад. И вы увидите в игре, как это будет».
Конечно, ждать придется долго, особенно с тех пор, как CD Projekt RED подтвердила, что игра выйдет не раньше 2027 года. Несмотря на то, что техническая демонстрация была запущена на базовой PS5, платформы The Witcher 4 (кроме ПК) остаются под вопросом.
Цири - самая худшая часть книжной серии. Интересны были начальные рассказы как мини-истории с неожиданным финалом, интересно было как сапек описывал государства, интересно было исследовать Геральда как личность и последнее что хотелось вспоминать это тонны графомании как цири перлась в пустыне или её бандитские налеты вместе с крысами.все же «ведьмак» это как бэтман - у него есть уже каноничное лицо.сначала был придуман Геральт, как герой рассказов, потом уже все остальное.ни о какой цири в первой книги еще и не пахло. Второе - очень слабо представляю цири в образе ведьмачки. историю цири нормально завершили в третьем ведьмаке. Для меня цири императрица - самая лучшая концовка, учитывая что раньше она убегала от предложений других и не могла сама что-то выбирать из-за опеки Гералата, а в игре уже повзрослела и готова стать сама приняв решение, что Станет императрицей . с её супер-силами, что она бегает по полям чувствуется какая-то инфантильность, трейлер только усилил это чувство, когда из-за погибшей девки, цири решила устроить резню в деревне. Тип, фу, девку на корм чудовища отправили, я вам устрою. Для меня это точно не ведьмак.
Ты осознаёшь что отказываешься играть за бабу? многие мужики тебя осудят за это, не важна какая история, какой сюжет и какая боёвка, главное эта Женский Персонаж, наличие жопы и титек всеми мужиками приветствуется, ну и наличие кастомизации тоже не лишним будет, да конечно мы Цири не сможем внешность переделать, но приодеть её в Эротичный Наряд 100% сможем особенно с модами, так что я ещё раз задам вопрос "Ты осознаешь что отказываешься играть за бабу?" да и вообще по Лору Ведьмака девушки Ведьмачки тоже были, примеров я назвать не могу, но вот Ютюб тебе подскажет, расскажет и покажет Лор Ведьмака и там 100% будут Девушки Ведьмачки, так что писать "ФУ ФУ ФУ Цири не Ведьмачка и не может быть Ведьмачкой" не надо так писать, а лучше изучи ЛОР Ведьмака и тогда ты и многие другие поймут что сильно ошибались насчёт Цири, а то что ты знаешь по играм CD Projekt RED о Ведьмаке это полная хреня и ересть, а вот Книги и Рассказы тебе больше расскажут о Лоре Ведьмака, ведь не важно какой Пол ибо Ведьмаком может стать кто угодно хоть Девушка хоть Парень, вот так вот.
Не всеми) Есть те, кого бронелифчики и супер-героини в 50кг веса напрягают) А для жопы, сись и кастомизации у меня жена есть :D
Жена не всегда может быть рядом и дать тебе, а вот твоя собственная рука дать может всегда 🤣🤣🤣🤣 "Фридрих Ницше" да и вообще Жена эта такое существо которое может со временем потерять свою привлекательность и форму, а вот виртуальные компьютерные Красотки никогда не потеряют свою привлекательность и форму, так что задумайся об этом женатик 🤣🤣🤣