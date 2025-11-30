Авторы RPG-шутера Witchfire показали фрагмент ближнего боя

The Astronauts показала короткий ролик, посвященный Reckoning, то есть следующему обновлению RPG-шутера Witchfire.

Название Reckoning, то есть «Расплата», было выбрано потому, что это обновление приведет игровые механики практически к окончательному виду. Авторы сохранят несколько сюрпризов для 1.0, а некоторые элементы будут еще расширены в будущем, но в целом с выходом следующего патча большая часть геймплея будет уже готова.

Обновление Reckoning добавит ближний бой. Помимо обычных атак, три вида холодного оружия (плюс кулак), предлагаемые патчем, будут иметь специальные техники, активируемые определенными действиями. Например, если во время прыжка вверх нажать кнопку приседания, то можно будет нанести мощный удар Моргенштерном, как показано на видео выше.

Обновление также добавит опции доступности, такие как фильтр для людей с арахнофобией или возможность увеличения шрифта. В Reckoning также появится новое огнестрельное оружие в виде пистолета-пулемета Fatum.

Witchfire в настоящее время доступна только на ПК в рамках раннего доступа. Обновление Reckoning будет иметь номер 0.8 и выйдет в декабре этого года. Релиз патчей 0.9 и 1.0 (и, соответственно, окончание раннего доступа) запланирован на 2026 год.