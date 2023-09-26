Релиз шутера Witchfire в раннем доступе был тепло принят игроками ©

20 сентября в раннем доступе состоялся релиз шутера Witchfire от польской студии The Astronauts. Новинка была тепло принята игроками, в результате чего на платформе Epic Games Store ее оценка составила 4,6/5. В недавнем посте на платформе Twitter/X разработчики отметили неожиданно хорошие продажи Witchfire, а также сообщили о продолжающихся работах по улучшению игры.

[…] учитывая статус раннего доступа, игра продаётся лучше, чем мы ожидали! И мы видим (слышим?), что сарафанное радио делает свое дело. Спасибо. Благодарим вас за покупку Witchfire и рассказ о ней другим.



[…] Мы играли в эту игру все выходные… еще раз – и продумали дальнейшие шаги. Сегодня выйдет еще один патч с более крупными изменениями и приятными сюрпризами, и мы уже знаем, что хотим добавить завтра — вы знаете, как это бывает.

Несмотря на недавний релиз, разработчики из студии The Astronauts уже внесли в игру несколько важных обновлений, исправив ошибки и улучшив общий игровой процесс. Среди наиболее значимых изменений за последнюю неделю можно назвать следующие:

улучшение баланса игрового процесса для новичков и опытных игроков;

добавление поддержки мониторов формата 21:9

исправление системы отрицательной удачи;

незначительные изменения отображения инвентаря.

В настоящее время Witchfire доступен только в EGS, но ожидается, что в течение года игра появится и в других торговых площадках, таких как Steam. Возможно, эта дата и станет окончанием раннего доступа и релизом полной версии.