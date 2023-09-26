Релиз шутера Witchfire в раннем доступе был тепло принят игроками

20 сентября в раннем доступе состоялся релиз шутера Witchfire от польской студии The Astronauts. Новинка была тепло принята игроками, в результате чего на платформе Epic Games Store ее оценка составила 4,6/5. В недавнем посте на платформе Twitter/X разработчики отметили неожиданно хорошие продажи Witchfire, а также сообщили о продолжающихся работах по улучшению игры.
[…] учитывая статус раннего доступа, игра продаётся лучше, чем мы ожидали! И мы видим (слышим?), что сарафанное радио делает свое дело. Спасибо. Благодарим вас за покупку Witchfire и рассказ о ней другим.
[…] Мы играли в эту игру все выходные… еще раз – и продумали дальнейшие шаги. Сегодня выйдет еще один патч с более крупными изменениями и приятными сюрпризами, и мы уже знаем, что хотим добавить завтра — вы знаете, как это бывает.
Несмотря на недавний релиз, разработчики из студии The Astronauts уже внесли в игру несколько важных обновлений, исправив ошибки и улучшив общий игровой процесс. Среди наиболее значимых изменений за последнюю неделю можно назвать следующие:
- улучшение баланса игрового процесса для новичков и опытных игроков;
- добавление поддержки мониторов формата 21:9
- исправление системы отрицательной удачи;
- незначительные изменения отображения инвентаря.
В настоящее время Witchfire доступен только в EGS, но ожидается, что в течение года игра появится и в других торговых площадках, таких как Steam. Возможно, эта дата и станет окончанием раннего доступа и релизом полной версии.
Немного смущает роуглайт, но в целом игра не вызывает какого-то отторжения.
Сам думал купить, но решил, что проще НГ дождаться, тут осталось то недолго. Там и дешевле будет, и игру допатчат, тем более, что щас в нее играть некогда, и так слишком много релизов.
Допатчат ее через год с гаком, когда выйдет из раннего доступа. Собственно, если такое сильное желание побыть бета-тестером, то НГ тоже можешь не ждать. На игры в подобном качестве скидок практически не бывает, разве что какие-то программы лояльности от ЕГС.
Для меня здесь вообще все просто: долгострой с неопределенной формулой и сомнительным позиционирование (рогалик/лутер-шутер), ранний доступ (год, а скорее больше), ЕГС (ничего там не покупал) -- ккккоомбо, спокойно прохожу мимо.
В полном восторге от игры. Сложная мама не горюй, но затягивает.
Польская? Тогда только с торрентов.