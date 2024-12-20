Ролевой шутер Witchfire получил обновление The Brewing Update

Польская студия The Astronauts сообщила поклонникам ролевого шутера Witchfire, что стало доступно The Brewing Update, первая часть крупного обновления Witch Mountain. Стоит отметить, что студия выпускала этот патч частями, начиная с 17 декабря (и дополняя его хотфиксами). Остальной контент в виде обновления Witch Mountain выйдет в начале 2025 года.

Патч ввёл механику алхимии и изменил время суток в Эрмиториуме в зависимости от того, как игроки справились с последней экспедицией.

Боссы были обновлены (например, они получили дополнительные атаки), а игроки получили два дополнительных оружия и несколько новых предметов.

Witchfire в настоящее время доступна только на ПК в Steam и Epic Games Store.