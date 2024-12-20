Ролевой шутер Witchfire получил обновление The Brewing Update

Польская студия The Astronauts сообщила поклонникам ролевого шутера Witchfire, что стало доступно The Brewing Update, первая часть крупного обновления Witch Mountain. Стоит отметить, что студия выпускала этот патч частями, начиная с 17 декабря (и дополняя его хотфиксами). Остальной контент в виде обновления Witch Mountain выйдет в начале 2025 года.
- Патч ввёл механику алхимии и изменил время суток в Эрмиториуме в зависимости от того, как игроки справились с последней экспедицией.
- Боссы были обновлены (например, они получили дополнительные атаки), а игроки получили два дополнительных оружия и несколько новых предметов.
Witchfire в настоящее время доступна только на ПК в Steam и Epic Games Store.
Подумываю купить. Сильно сложная игра? Есть ли сюжет или для галочки?
Глянь игру на торренте, я попробовал и очень напоминает Painkiller, разве что нет ощущения что ты в чистилище или аду, есть конечно ограничение в виде выносливости.
А еще в начале ты геймплейно очень тормознутый, но со временем становишся или быстрей или как танк, но пока что очень раздражает выбор только из трех оружий, мягко говоря выбор очень ограничен будет, как никак это рогалик.
'' Сильно сложная игра? ''
Вынос 'на раз'. И как писал чел насчёт схожести с Painkiller - так это и рядом с ним не лежало. Painkiller динамичный, быстрый, резкий....а тут навертели шейдеров - шмейдеров и в итоге присутствует некая 'варёность'. Геймплей лично мне не зашёл абсолютно ; тебя кокнули (а кокнут непременно, и не один десяток раз...пока не охренеешь) и ты возрождаешся в начальной локации с голой зопой и без всех кровно добытых цацок. Потом прёшь снова и всё повторяется по кругу. А так она красивая, спору нет.