Шутер Witchfire получил крупное обновление Witch Mountain

The Astronauts выпустили обновление «Witch Mountain» для версии раннего доступа мрачного фэнтезийного шутера от первого лица Witchfire, которое описывается как самое крупное на сегодняшний день, добавляющее уровень-лабиринт для исследования, новые предметы и многочисленные исправления.

Witch Mountain долгое время отбрасывала тень на мир Witchfire, и теперь, наконец, пришло время посетить его древнее подбрюшье, позволив игрокам раскрыть секреты, скрытые внутри. Вас ждет совершенно новый извилистый лабиринт, а также новый набор испытаний и игровых механик. Помимо предоставления игрокам доступа к самому большому уровню, обновление вводит ряд новых предметов, улучшающих игровой опыт, включая часто запрашиваемый револьвер, который позволяет использовать альтернативный стиль стрельбы. Помимо нового контента, патч содержит самый большой набор улучшений и исправлений ошибок — многие из них были выявлены и отслежены благодаря отчетам и комментариям участников нашего сообщества.

Полные заметки о патче доступны здесь.

Witchfire в настоящее время находится в раннем доступе для ПК в Steam и Epic Games Store.