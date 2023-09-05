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Witchfire 20.09.2023
7.9 195 оценок

Witchfire и SYNCED получат официальную поддержку технологии DLSS 3

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butcher69
Новости

В рамках регулярных обновлений, касающихся внедрения Deep Learning Super Sampling, NVIDIA объявила, что DLSS 3 (Frame Generation) будет доступна в двух играх, выход которых запланирован на этот месяц.

Первой будет выпущена SYNCED, кооперативный free-to-play шутер от третьего лица, созданный студией NExT Studios компании Tencent и изданный под лейблом Level Infinite.

Вторая игра, получившая официальную поддержку DLSS 3, - Witchfire, долгожданный мрачный фэнтезийный шутер от первого лица в жанре roguelite от инди-команды The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter, а также Painkiller и Bulletstorm, когда они еще были в People Can Fly).

Witchfire появится в раннем доступе в Epic Games Store 20 сентября.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Snake Snaake Snaaaaaake

объясните весь этот хайп насчет DLSS 3 - при включении генерации кадров отключается вертикальная синхронизация - играть невозможно!

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Яков Будников

Есть фрисинк/гсинк, все прекрасно играется с генератором

1
neeXXXT

А нахрена она тебе нужна вообще, залочь количество ФПС по развертке своего монитора, какой смысл от лишних ФПС, которые ты не увидишь, у меня залочено на 178 кадров в настройках драйвера для сетевых игр и 100 для одиночных, оник 180 герц. Вертикалка выключена для всех игр принудительно!

0
Snake Snaake Snaaaaaake Яков Будников

у меня GSync монитор, но в Remnant 2 например при включении DLSS 3 отключается Vsync и ничего не сделать

0
Listoman Snake Snaake Snaaaaaake

И зачем тебе vsync с gsync монитором?)

0
Snake Snaake Snaaaaaake Listoman

еще раз объясняю - рвёт картинку при включении DLSS3 в Remnant 2, Forza Horizon 5 даже с включенным Gsync в Nvidia Control Panel

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