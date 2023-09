Witchfire и SYNCED получат официальную поддержку технологии DLSS 3 ©

В рамках регулярных обновлений, касающихся внедрения Deep Learning Super Sampling, NVIDIA объявила, что DLSS 3 (Frame Generation) будет доступна в двух играх, выход которых запланирован на этот месяц.

Первой будет выпущена SYNCED, кооперативный free-to-play шутер от третьего лица, созданный студией NExT Studios компании Tencent и изданный под лейблом Level Infinite.

Вторая игра, получившая официальную поддержку DLSS 3, - Witchfire, долгожданный мрачный фэнтезийный шутер от первого лица в жанре roguelite от инди-команды The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter, а также Painkiller и Bulletstorm, когда они еще были в People Can Fly).

Witchfire появится в раннем доступе в Epic Games Store 20 сентября.