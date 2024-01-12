Хоррор/RPG Withering Rooms выйдет на консолях

2.5D хоррор-ролевая игра Withering Rooms выйдет на консолях наряду с ранее анонсированным релизом на ПК. Об этом объявили издатель Perp Games и разработчик Moonless Formless. Версия для ПК в настоящее время доступна в раннем доступе в Steam с 4 октября 2022 года.

Withering Rooms представляет собой 2,5D RPG, которая черпает вдохновение в рогеликах, соулслайках и классических играх жанра survival horror. Вам предстоит сыграть за молодую девушку, которая будет исследовать обширную процедурно генерируемую карту, включающую весь особняк Мостин Хаус, а также гробницы, пещеры, церкви и руины, которые находятся за его воротами.