Инсайдер: следующим крупным проектом Bandai Namco станет Ace Combat 8

Надежный инсайдер Midori сообщает о том, что в сети появились намеки на то, что издательство Bandai Namco может быть занято разработкой новой частью во франшизе Ace Combat.

По его информации, следующим крупномасштабным проектом издателя станет игра под кодовым названием Chronicle, которая создаётся при поддержке компаний ILCA и ORCA. Инсайдер считает, что за этим проектом скрывается ни что иное как Ace Combat 8.

Предыдущая игра серии, Ace Combat 7: Skies Unknown вышла в 2019-м году на PC, PS4 и Xbox One. Игра получила хорошие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 80 баллов. В 2024-м году игра вышла на Nintendo Switch.