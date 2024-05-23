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Ace Combat 7: Skies Unknown 18.01.2019
Экшен, Авиация, Виртуальная реальность
8.2 254 оценки

Инсайдер: следующим крупным проектом Bandai Namco станет Ace Combat 8

AceTheKing
Новости

Надежный инсайдер Midori сообщает о том, что в сети появились намеки на то, что издательство Bandai Namco может быть занято разработкой новой частью во франшизе Ace Combat.

По его информации, следующим крупномасштабным проектом издателя станет игра под кодовым названием Chronicle, которая создаётся при поддержке компаний ILCA и ORCA. Инсайдер считает, что за этим проектом скрывается ни что иное как Ace Combat 8.

Предыдущая игра серии, Ace Combat 7: Skies Unknown вышла в 2019-м году на PC, PS4 и Xbox One. Игра получила хорошие оценки критиков: средняя оценка игры на Metacritic составляет 80 баллов. В 2024-м году игра вышла на Nintendo Switch.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Extor Menoger

игра кал. Жду ради флексовой музыки

-1
BoT_TaK_BoT

Ace Combat 7 был ппц скучным. в новом, интересно, добавят какого-нибудь разнообразия?

-2