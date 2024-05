FromSoftware поделилась новыми артами из Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Сегодня стало известно о том, что предстоящее дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring будет переведено на 15 языков, включая русский, а так же получит более 30 новых музыкальных композиций. Однако как оказалось, FromSoftware решили порадовать игроков ещё и новыми артами из предстоящего дополнения.

На одном из них представлена локация из дополнения, а на другом - персонаж, который снял свой шлем. Арт с персонажем сопровождался загадочной припиской: "Ты пойдёшь с нами?"

Дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и PS5.