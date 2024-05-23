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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 179 оценок

FromSoftware поделилась новыми артами из Elden Ring: Shadow of the Erdtree

AceTheKing
Новости

Сегодня стало известно о том, что предстоящее дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring будет переведено на 15 языков, включая русский, а так же получит более 30 новых музыкальных композиций. Однако как оказалось, FromSoftware решили порадовать игроков ещё и новыми артами из предстоящего дополнения.

На одном из них представлена локация из дополнения, а на другом - персонаж, который снял свой шлем. Арт с персонажем сопровождался загадочной припиской: "Ты пойдёшь с нами?"

Дополнение Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и PS5.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ska0r

Новая броня прямо в духе дарков. Очень надеюсь, что подобных сетов в длс будет побольше.
Что-что, а гиперболизированный дизайн многих сетов в Элдене не особенно зашел.

6
Qoold

Шлем похож на сэт фараама из ds2.

1
BblPy6aTop

жду с нетерпением)

0
Alex Row

Блин, ещё бы геймплейный трейлер выкатили) а то скринами дразнят.

0
PastoralUpton
FromSoftware решили порадовать игроков ещё и новыми артами из предстоящего дополнения.

это что всего 2 шт?

0