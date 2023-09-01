Кооперативная песочница Wizard with a Gun выйдет 17 октября на ПК и консолях ©

Анонсированная чуть более двух лет назад игра Wizard with a Gun, созданная Galvanic Games и Devolver Digital в жанре кооперативной песочницы, каждый раз подавала большие надежды, и после недавнего подтверждения того, что игра действительно выйдет в этом году, Devolver объявила дату выхода.

Wizard with a Gun выйдет 17 октября для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Как было подтверждено ранее, версия игры для консоли Nintendo Switch также готовится к выпуску, однако о сроках ее выхода пока ничего не сообщается.

Оформившие предварительный заказ на игру получат доступ к косметическому набору Noble Wizard, в который входят бонусная шляпа, наряд шута и наряд короля-волшебника.

Одновременно с объявлением даты выхода игры разработчик Galvanic Games вновь выложил в Steam однопользовательскую демоверсию, которая будет доступна до 6 сентября. По словам разработчика, "в полной версии игры будет кооперативный режим для двух игроков и гораздо большая глубина игровых систем". "Больше монстров, больше биомов, больше чертежей, больше ремесел, а главное - больше волшебников и больше оружия!"