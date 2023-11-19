Релиз фэнтезийного ретро-шутера от первого лица Wizordum отодвинули на несколько недель

Хаос бродит по земле... Наёмники с запада грабят города, а местные слухи повествуют о Тьме, распространяющейся с северных гор. Орден Рассвета отправил всех своих клириков, чтобы узнать больше об источнике. Но пока никто из них не вернулся...

Теперь вы, один из последних клириков, стоите на окраине города Гримбрук. Сможете ли вы найти источник и избавиться от Хаоса?