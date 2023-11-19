Релиз фэнтезийного ретро-шутера от первого лица Wizordum отодвинули на несколько недель

Wizordum — это ретро-шутер от первого лица, в котором вам предстоит роль мага, отправляющегося на поиски источника Хаоса. Изначально релиз в раннем доступе был запланирован на 15 ноября, но разработчик перенёс его на несколько недель. Теперь выход состоится 29 ноября.
«Когда я был моложе, меня увлекали фэнтезийные шутеры от первого лица, такие как Hexen и Heretic», — рассказал Примож Вовк, разработчик Emberheart Games. «Wizordum — это идеальное сочетание прошлого и настоящего: классические лабиринты-головоломки в сочетании с современными удобствами для плавного игрового процесса. Через несколько недель нам предстоит показать гораздо больше, следите за обновлениями!»
Заинтересованные фанаты могут окунуться в полные опасностей подземелья в новой демо-версии, доступной уже сейчас.
лучше вместо этого кала типа ретро который в даггерфол сыграть