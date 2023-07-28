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The Wolf Among Us 2: A Telltale Series TBA
8.5 151 оценка

The Wolf Among Us 2 получит перевод на русский язык

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butcher69
Новости

Долгожданное продолжение The Wolf Among Us, одной из лучших игр от Telltale Games, получит перевод на русский язык. Об этом стало известно после обновления страницы игры в Epic Games Store. Озвучка будет одна, английская, а вот интерфейс и субтитры переведут на девять языков, среди которых как раз есть русский.

The Wolf Among Us 2 будет эпизодической игрой, как и ее предшественница, но, в отличие от многих прежних игр Telltale, она разрабатывается одновременно - так что когда выйдет первый эпизод, все остальные уже будут завершены. В начале марта этого года стало известно, что игру перенесли на 2024 год.

30
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
caliskan

Неожиданно. Раньше все игры были без перевода

6
Строков Александр

Нет, в момент выхода игры по Игре Престолов они начали переводить на русский. У новой ТТ первая игра да, без русского

0
zzver1989

Главное, чтобы они отказались от своей глупой стратегии выпускать игру частями. Пока выходила одна я тупо забывал какие решения принимал в прошлой.

4
caliskan

Не надейся. Это же сериал. Тренируй память

3
zzver1989 caliskan

Тогда я на него попросту забью. Это ведь приквыл, а комиксы я уже прочитал.

-1
Fidanzo

В таком случае лучше играть когда выйдут все эпизоды.

-1
Mad_cloud

И это хорошо

0
80TRADS

Вырежут.

0
Леший116rus

могли бы и в этом году выпустить!!!!!)

0
Xstranger

Не удивлюсь, что там будет повесточка.

0
Кей Овальд

Хорошие новости.

-1
dsxcvf

The Wolf Among UZ bekistan ))

-2
NikitaProkofiev

Любой уважающий себя человек уже давно выучил английский и не играет на русском.

-11
ValSpain

Любой уважающий себя человек покинул украину от греха подальше

-1