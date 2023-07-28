The Wolf Among Us 2 получит перевод на русский язык

Долгожданное продолжение The Wolf Among Us, одной из лучших игр от Telltale Games, получит перевод на русский язык. Об этом стало известно после обновления страницы игры в Epic Games Store. Озвучка будет одна, английская, а вот интерфейс и субтитры переведут на девять языков, среди которых как раз есть русский.
The Wolf Among Us 2 будет эпизодической игрой, как и ее предшественница, но, в отличие от многих прежних игр Telltale, она разрабатывается одновременно - так что когда выйдет первый эпизод, все остальные уже будут завершены. В начале марта этого года стало известно, что игру перенесли на 2024 год.
Неожиданно. Раньше все игры были без перевода
Нет, в момент выхода игры по Игре Престолов они начали переводить на русский. У новой ТТ первая игра да, без русского
Главное, чтобы они отказались от своей глупой стратегии выпускать игру частями. Пока выходила одна я тупо забывал какие решения принимал в прошлой.
Не надейся. Это же сериал. Тренируй память
Тогда я на него попросту забью. Это ведь приквыл, а комиксы я уже прочитал.
В таком случае лучше играть когда выйдут все эпизоды.
И это хорошо
Вырежут.
могли бы и в этом году выпустить!!!!!)
Не удивлюсь, что там будет повесточка.
Хорошие новости.
The Wolf Among UZ bekistan ))
Любой уважающий себя человек уже давно выучил английский и не играет на русском.
Любой уважающий себя человек покинул украину от греха подальше