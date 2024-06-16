Появились новые концепт-арты и подробности Wonder Woman от студии Monolith

В сети появились новые подробности и концепт-арты из предстоящей игры Wonder Woman от студии Monolith Productions.
Сюжет игры рассказывает о том, как могущественная волшебница Цирцея вторглась на остров Темискиру, возглавляя собственную армию циклопов, горгон и других чудовищ. Диане предстоит вернуться домой и сразиться с предателями. Вот что гласит описание игры:
- Игра будет полностью синглплеерным приключением;
- Действие игры происходит в городе амазонок Темискире, который захватила чародейка Цирцея и её войско в лице горгон, циклопов и других мифических существ.
- В игре будет реализована сильно усовершенствованная система Nemesis с процедурной генерацией NPC;
- Враги и союзники будут запоминать практически все действия игрока по ходу прохождения и поступать согласно собственным убеждениям;
- Часть персонажей считают Диану предателем после того, как она призывала покинуть город в момент вторжения много лет назад;
- Определенная часть сюжета будет посвящена налаживанию испорченных отношений между Дианой и ее матерью королевой Ипполитой, а так же с другими амазонками;
- В игре ожидается появление Медуза и Гепарды, но так же будут и другие культовые персонажи вселенной DC;
- В игре будет free-flow боевая система, такая же как в Middle-Earth и серии Batman Arkham. Диана будет активно использовать в бою Лассо и другие могущественные способности.
Wonder Woman выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода неизвестна.
Не, ну что Мордор по DC это звучит прям интересно
Но ещё конечно хотелось чтобы Чудобаба была секс, но рассчитывать на это как я понимаю не стоит
получше чем скучный срасамаха
Фига, только увидел концепт-арты и сразу понял, что за игра. Вот это да.
чем лучше? артами?
И причем тут рассамаха? Игра даже не вышла.
Посмотри геймплей Werewolf: The Apocalypse – Earthblood и поймёшь что рассомаха будет такой же (ток без крови). А монолиты по уровню геймплея и механикам давно догнали уровень бетмена и даже превзошли судя по серии мордора
Не суди о книге по обложке
Срасамаха и на пк выйдет. Подождать только пару годиков, не плачь :(
Типо Shadow of war ток по вселенной DC? А чет новое придумать не судьба , видимо...
Пока не увижу игровой процесс не поверю ни единому слову.
еще одна мусорная игра, которая с треском провалится. инсайд 100%. скриньте
Поддержка модов будет? Главный вопрос