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Wonder Woman TBA
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
6.3 66 оценок

Появились новые концепт-арты и подробности Wonder Woman от студии Monolith

AceTheKing
Новости

В сети появились новые подробности и концепт-арты из предстоящей игры Wonder Woman от студии Monolith Productions.

Сюжет игры рассказывает о том, как могущественная волшебница Цирцея вторглась на остров Темискиру, возглавляя собственную армию циклопов, горгон и других чудовищ. Диане предстоит вернуться домой и сразиться с предателями. Вот что гласит описание игры:

  • Игра будет полностью синглплеерным приключением;
  • Действие игры происходит в городе амазонок Темискире, который захватила чародейка Цирцея и её войско в лице горгон, циклопов и других мифических существ.
  • В игре будет реализована сильно усовершенствованная система Nemesis с процедурной генерацией NPC;
  • Враги и союзники будут запоминать практически все действия игрока по ходу прохождения и поступать согласно собственным убеждениям;
  • Часть персонажей считают Диану предателем после того, как она призывала покинуть город в момент вторжения много лет назад;
  • Определенная часть сюжета будет посвящена налаживанию испорченных отношений между Дианой и ее матерью королевой Ипполитой, а так же с другими амазонками;
  • В игре ожидается появление Медуза и Гепарды, но так же будут и другие культовые персонажи вселенной DC;
  • В игре будет free-flow боевая система, такая же как в Middle-Earth и серии Batman Arkham. Диана будет активно использовать в бою Лассо и другие могущественные способности.

Wonder Woman выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода неизвестна.

-8
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
GameOver-inc

Не, ну что Мордор по DC это звучит прям интересно
Но ещё конечно хотелось чтобы Чудобаба была секс, но рассчитывать на это как я понимаю не стоит

4
J Jonah Jameson

получше чем скучный срасамаха

2
nemsis94

Фига, только увидел концепт-арты и сразу понял, что за игра. Вот это да.

4
Observia

чем лучше? артами?
И причем тут рассамаха? Игра даже не вышла.

3
Extor Menoger nemsis94

Посмотри геймплей Werewolf: The Apocalypse – Earthblood и поймёшь что рассомаха будет такой же (ток без крови). А монолиты по уровню геймплея и механикам давно догнали уровень бетмена и даже превзошли судя по серии мордора

0
K0t Felix

Не суди о книге по обложке

0
vald11

Срасамаха и на пк выйдет. Подождать только пару годиков, не плачь :(

-3
Sad_Jester

Типо Shadow of war ток по вселенной DC? А чет новое придумать не судьба , видимо...

2
SOLUS5678

Пока не увижу игровой процесс не поверю ни единому слову.

1
Инcайдер

еще одна мусорная игра, которая с треском провалится. инсайд 100%. скриньте

0
HellowRainbow

Поддержка модов будет? Главный вопрос

0