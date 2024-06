Появились новые концепт-арты и подробности Wonder Woman от студии Monolith

Однопользовательский экшен с открытым миром. Вам предлагается выступить в роли Дианы из Фемискиры и попытаться объединить её семью Амазонок с людьми из современного мира.

Разработчиком игры выступает студия Monolith Productions, известная по Middle-earth: Shadow of Mordor и F.E.A.R. Также следует отметить, что в игре используется система Nemesis, которая будет процедурно создавать уникальных врагов и сюжетные события. Эта система использовалась в Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War.