Workers & Resources: Soviet Republic покинет ранний доступ в 2024 году

Издательство Hooded Horse радо сообщить, что запуск из раннего доступа сложной и реалистичной градостроительной игры Workers & Resources от 3DIVISION: Советская республика все ближе, а цель - 2024 год.

От недавних улучшений, таких как введение небольших аэродромов и землетрясений, до предстоящего введения официальной кампании игры, Workers & Resources: Soviet Republic продолжает совершенствоваться и предлагать максимальный опыт экономического градостроительства, в котором игроки полностью контролируют экономику, возможности и планировку нового славного национального государства.

Workers & Resources: Soviet Republic включает в себя сложную сеть экономических и промышленных систем, которые позволяют игрокам полностью планировать свою экономику в идеальной градостроительной песочнице. Разрабатывайте местные ресурсы, чтобы питать сложные производственные цепочки, которые, в свою очередь, взаимодействуют с симулятором глобальной экономики, где внешние факторы будут влиять на цены товаров и услуг на протяжении всей игры. Игроки могут построить сеть взаимосвязанных городов по всему региону и превратить свою нацию в индустриальную сверхдержаву.

Специальная кампания станет новым официальным руководством по игре, в котором игроки окажутся на месте недавно избранного чиновника одной из бывших советских республик. Министры из разных областей знаний помогут игрокам построить фундамент нового города, создать основные промышленные и сельскохозяйственные мощности и обеспечить долгосрочное процветание государства и его народа. Первые две части будут готовы к тестированию в ближайшие несколько недель, а релиз состоится в конце января, в то время как третья часть кампании выйдет позже, в 2024 году.