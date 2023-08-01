Workers & Resources: Soviet Republic получила 12-е обновление контента. Полная версия выйдет в конце года ©

Словацкий разработчик инди-игр 3DIVISION объявил и выпуске 12-го обновления контента для своей градостроительной стратегии в советской тематике в реальном времени Workers & Resources: Soviet Republic, которое уже доступно для ПК в Steam. После этого обновления в четвертом квартале 2023 года последует выпуск версии 1.0.

Новое обновление игры представляет управление отходами с использованием до 10 компонентов отходов от граждан и предприятий, сложные задачи по сносу с использованием транспортных средств для сноса и отходов, техническое обслуживание зданий и транспортных средств, а также дополнительные моды, такие как жилые дома, фабрики, склады инертных материалов и поезда.

Техническое обслуживание необходимо для ремонта зданий и транспортных средств после использования. Кроме того, игра включает в себя различные моды, в том числе жилые дома, фабрики, склады агрегатов и несколько поездов.

Другие обновления, о которых стоит упомянуть, включают добавление новых западных транспортных средств, которые можно приобрести за внутриигровую валюту, графическое обновление с заменой различных графических заполнителей, введение исследований, открывающих многочисленные функции и здания, возможность удобрять поля для повышения урожайности. и реализации однополосных дорог.

Особенности обновления: