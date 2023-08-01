Workers & Resources: Soviet Republic получила 12-е обновление контента. Полная версия выйдет в конце года

Словацкий разработчик инди-игр 3DIVISION объявил и выпуске 12-го обновления контента для своей градостроительной стратегии в советской тематике в реальном времени Workers & Resources: Soviet Republic, которое уже доступно для ПК в Steam. После этого обновления в четвертом квартале 2023 года последует выпуск версии 1.0.
Новое обновление игры представляет управление отходами с использованием до 10 компонентов отходов от граждан и предприятий, сложные задачи по сносу с использованием транспортных средств для сноса и отходов, техническое обслуживание зданий и транспортных средств, а также дополнительные моды, такие как жилые дома, фабрики, склады инертных материалов и поезда.
Техническое обслуживание необходимо для ремонта зданий и транспортных средств после использования. Кроме того, игра включает в себя различные моды, в том числе жилые дома, фабрики, склады агрегатов и несколько поездов.
Другие обновления, о которых стоит упомянуть, включают добавление новых западных транспортных средств, которые можно приобрести за внутриигровую валюту, графическое обновление с заменой различных графических заполнителей, введение исследований, открывающих многочисленные функции и здания, возможность удобрять поля для повышения урожайности. и реализации однополосных дорог.
Особенности обновления:
- Управление отходами: граждане и предприятия, производящие до 10 компонентов отходов, таких как металлический лом, алюминиевый лом, строительные отходы, сжигаемые отходы, зола и т. д.
- Снос: если вы хотите что-то снести, вам нужно обращаться с транспортными средствами для сноса (или платить за снос), а затем вам нужно обращаться с отходами с места сноса.
- Техническое обслуживание: теперь транспорт и здания изнашиваются, и вам нужно их реконструировать и чинить.
- Внедрение модов: в игру были добавлены лучшие моды, такие как жилые дома, заводы, склады инертных материалов, разные модели поездов и т.д.
- Новые западные автомобили: покупайте автомобили западного производства за доллары.
- Графическое обновление: различные замены графики-заполнителя.
- Исследование: многие функции и здания теперь заблокированы за исследованием.
- Удобрение: удобряйте свои поля, чтобы получить больше урожая.
- Однополосные дороги.
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