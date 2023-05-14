World Championship Boxing Manager 2 17.01.2023
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Новый трейлер боксерского менеджера World Championship Boxing Manager 2 в честь скорого выхода на консолях

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monk70
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Издатель и разработчик игр из Денвера (Колорадо, США) Ziggurat Interactive и издатель из Питтсбурга (Пенсильвания, США) представили новый трейлер боксерского менеджера-симулятора World Championship Boxing Manager 2, который появится на консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch) в цифровых магазинах 17 мая 2023 года. Игра уже доступна для ПК в Steam.

World Championship Boxing Manager 2, официальное продолжение своего предшественника 1991 года, отличается обновленной игровой механикой и великолепной 32-битной иллюстрацией, нарисованной от руки. На пути к мировому чемпионату игроки будут набирать талантливых бойцов-любителей и тренировать их с нуля. Чтобы сбалансировать свой список, они будут управлять своими планами тренировок, включая фитнес-тренировки. Продвигайте бойцов спортзала, набирайте лучших сотрудников и заручайтесь поддержкой на всех уровнях, чтобы оставаться на пути к победе. Интересно, что в игре также участвуют бывшие профессиональные боксеры Рокки Марчиано, Шугар Рэй Робинсон, Сью «Тигровая лилия» Фокс и Теодор Рузвельт в их собственных кампаниях.

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