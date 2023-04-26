World Championship Boxing Manager 2 выйдет на консолях в середине мая ©

Ziggurat Interactive, издатель мультиплатформенных ретро- и современных игр — и Mega Cat Studios (WrestleQuest и Coffee Crisis) сообщили, что World Championship Boxing Manager 2 выходит на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 17 мая 2023 года.

World Championship Boxing Manager 2 сочетает в себе два аспекта бизнес-магната и спортивного симулятора и проверяет таланты игроков, чтобы создать боксерское наследие. Наймите лучших тренеров, соберите команду опытных бойцов и приведите свою команду к вершине.

World Championship Boxing Manager 2, воплощенная в жизнь с помощью нарисованных вручную 32-битных изображений, является официальным продолжением своего предшественника 1991 года. Игроки будут набирать многообещающих бойцов-любителей и обучать их с нуля на пути к чемпионату мира. Они будут управлять своим расписанием тренировок, включая фитнес-тренировки, чтобы создать наилучший баланс для своего состава. Чтобы удержать их на пути к славе, им также необходимо нанять лучших сотрудников, заручиться поддержкой на всех уровнях и продвигать своих бойцов. В игре представлены бывшие профессиональные боксеры Рокки Марчиано, Шугар Рэй Робинсон и Сью «Тайгер Лили» Фокс в качестве боксеров в игре, а также список фантастических вымышленных бойцов, тренеров и инструкторов. Хорошо управляемая команда поднимется на вершину, но одна ошибка приведет к техническому нокауту.