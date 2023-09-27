"М.Видео" готова подарить Бари Алибасову онлайн-курс компьютерной грамотности, жалующемуся на лаги в World of Tanks

Массовая многопользовательская онлайн-игра, полностью посвященная бронированным машинам Второй мировой и послевоенного периода. Игроки получают возможность плечом к плечу сражаться с поклонниками стальных гигантов со всех уголков планеты, отстаивая свои претензии на мировое танковое господство.



Продвинутая система прокачки и развития позволит вам испытать любую из машин, представленных в игре. Нравится ли вам изматывать противника на юрких легких танках, совершать неистовые прорывы на универсальных средних, испепелять врагов исполинскими тяжами, или же вы желаете стать первоклассным снайпером, управляя дальнобойной артиллерией — машина любого класса может стать поистине смертоносным орудием в руках настоящего профи.



Но даже самые сильные игроки не смогут добиться успеха в одиночку. В World of Tanks все решает коллектив, а победа достигается за счет слаженной работы команды, где каждому игроку отводится своя роль.