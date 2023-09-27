"М.Видео" готова подарить Бари Алибасову онлайн-курс компьютерной грамотности, жалующемуся на лаги в World of Tanks

Пресс-служба магазина «М.Видео» дала комментарий о ходе судебного разбирательства с продюсером и композитором Бари Алибасовым, который потребовал заменить свой дорогой ноутбук из-за лагов в игре World of Tanks.
Как отметили в магазине, игровой ноутбук за 200 тысяч рублей полностью соответствует требованиям разработчиков к World of Tanks:
Если верить сайту разработчика, то для данной онлайн-игры достаточно и базовой модели ноутбука с Intel Pentium и 4 Гб оперативной памяти. В данном же случае приобреталась продвинутая игровая модель с процессором Intel Core i9, 16 Гб RAM и 1 Тб SSD, которая по техническим характеристикам значительно превосходит минимальные требования. Именно это подтвердили сервисный центр и судебное решение. Понимаем, что игры – сложный и ответственный процесс, приглашаем пользователя вместе разобраться с подключением, настройками игры и интернета, а также готовы подарить онлайн-курс компьютерной грамотности, представленный в нашем ассортименте.Пресс-служба магазина «М.Видео»
Ранее Бари Алибасов подал в суд на «М.Видео» из-за лагов в World of Tanks. По словам представителя Алибасова, на его ноутбуке в World of Tanks часто прослеживаются застревания, пропадают деревья, а снаряды не долетают до цели.
)))
нашли кого слушать... горе продюСЕРА одной и единственной мальчуковой группы, которые толком и не узнали что такое ПК... ибо некогда... батрачили на папика... :)
Судя по всему проблемы с пингом или он играет без зарядки (на встройке). Видеокарта кстати не указана, возможно ноут в прицнипе без неё, видел такие модели ¯\_(ツ)_/¯
Жертва археолога.