Событие "Зов Марса" в World of Tanks

С 11 по 22 мая в европейской версии World of Tanks запущено событие "Зов Марса", Wargaming приготовили уникальный режим с тематической локацией, марсоходом и подарками.

Перейти в новый режим можно с помощью артефакта в Ангаре или через меню выбора режимов. Участников высаживают в Зону столкновения, напоминающую планету Марс. Здесь есть мосты из скальных образований, озёра с едкой кислотой и главный Объект исследования.

Игроки выходят в бой на специальном транспорте "Марсоход", а на карте можно найти несколько усилений. Сканируйте Объект, уничтожайте врагов и собирайте усиления для получения очков.

Всего приготовлено 10 этапов с космическими наградами и Марсианскими контейнерами. Дополнительно есть боевые задачи и записан новый саундтрек, подробности в трейлере ивента.

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