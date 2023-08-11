В "Мир Танков" запустили дополнительный боевой пропуск "Песнь о Зубре"

Только с 11 по 21 августа в "Мир Танков" активна экстра глава "Песнь о зубре" 11-го сезона боевого пропуска. Главной наградой является польский тяжёлый танк 56TP с уникальным стилем.

Пропуск состоит из 50 этапов обычной и улучшенной версии за золото или опыт. Танкистам нужно только лишь активировать дополнительную главу вручную.

Даже в бесплатной ветке есть призовой 56TP, премиум-аккаунт, кредиты, трофейная закалка, боны, личные резервы, предбоевые инструкции. В премиальной предложат стиль "Carmen de Bisonte".

Заполучив технику пропуска можно начать выполнение ежедневной боевой задачи, просто выигрывайте на танке события и получайте полезные призы в течение 110 дней с момента запуска БП.

Уже через два дня будут запущены задачи на получение подарочного AMX 13 (FL 11), а на супертесте начнут проверять режим "Полигон".