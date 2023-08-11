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World of Tanks 23.06.2010
7.6 4 745 оценок

В "Мир Танков" запустили дополнительный боевой пропуск "Песнь о Зубре"

Степан Игнатьев Андреевич

Только с 11 по 21 августа в "Мир Танков" активна экстра глава "Песнь о зубре" 11-го сезона боевого пропуска. Главной наградой является польский тяжёлый танк 56TP с уникальным стилем.

Пропуск состоит из 50 этапов обычной и улучшенной версии за золото или опыт. Танкистам нужно только лишь активировать дополнительную главу вручную.

Даже в бесплатной ветке есть призовой 56TP, премиум-аккаунт, кредиты, трофейная закалка, боны, личные резервы, предбоевые инструкции. В премиальной предложат стиль "Carmen de Bisonte".

Заполучив технику пропуска можно начать выполнение ежедневной боевой задачи, просто выигрывайте на танке события и получайте полезные призы в течение 110 дней с момента запуска БП.

Уже через два дня будут запущены задачи на получение подарочного AMX 13 (FL 11), а на супертесте начнут проверять режим "Полигон".

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
tvorog8088

Разговор на эту тему портит нервную систему)

0
KXTXVSKIY

Шлак, а не марафон. Занерфленное г..вно, которое никому не нужно

0
Big and Fat

Согласен, но в тандыре не лучше.

0
Eclair_93

по 5 уровней пропуска в день? жесть, это 24/7 надо сидеть по ходу

0
Al Smagin

Это игра полная шляпа. Которая превратилась в донатную помойку. Что бы как то завоевать себе валюту надо прем акк, личные резервы + резервы клана.

Нерф старой техники, которая и так еле держится на балансе.

Читеры в игре их полно но не кто не следит за этим (сделал вывод когда запись боя отправил в цпп. Мне ответили что это скиловый игрок и так и должно быть).

Вывод обходите эту игру стороной что бы не испачкаться в дtрьмо!

-1
CallXO3

Рекомендую сравнить Картошку и Улитку. После gayдзиновского "шедевра" крахмальные танки покажутся образцом адекватного отношения к аудитории

1
Big and Fat

Поддерживаю, но больше всего меня удивило, то что они свалили с Белорусии и ушли из России. Да кому они там нужны то будут?

1
DangerousDomenic Big and Fat

деньги капают и покс.

0