В "Мир Танков" запустили дополнительный боевой пропуск "Песнь о Зубре"

Только с 11 по 21 августа в "Мир Танков" активна экстра глава "Песнь о зубре" 11-го сезона боевого пропуска. Главной наградой является польский тяжёлый танк 56TP с уникальным стилем.
Пропуск состоит из 50 этапов обычной и улучшенной версии за золото или опыт. Танкистам нужно только лишь активировать дополнительную главу вручную.
Даже в бесплатной ветке есть призовой 56TP, премиум-аккаунт, кредиты, трофейная закалка, боны, личные резервы, предбоевые инструкции. В премиальной предложат стиль "Carmen de Bisonte".
Заполучив технику пропуска можно начать выполнение ежедневной боевой задачи, просто выигрывайте на танке события и получайте полезные призы в течение 110 дней с момента запуска БП.
Уже через два дня будут запущены задачи на получение подарочного AMX 13 (FL 11), а на супертесте начнут проверять режим "Полигон".
Разговор на эту тему портит нервную систему)
Шлак, а не марафон. Занерфленное г..вно, которое никому не нужно
Согласен, но в тандыре не лучше.
по 5 уровней пропуска в день? жесть, это 24/7 надо сидеть по ходу
Это игра полная шляпа. Которая превратилась в донатную помойку. Что бы как то завоевать себе валюту надо прем акк, личные резервы + резервы клана.
Нерф старой техники, которая и так еле держится на балансе.
Читеры в игре их полно но не кто не следит за этим (сделал вывод когда запись боя отправил в цпп. Мне ответили что это скиловый игрок и так и должно быть).
Вывод обходите эту игру стороной что бы не испачкаться в дtрьмо!
Рекомендую сравнить Картошку и Улитку. После gayдзиновского "шедевра" крахмальные танки покажутся образцом адекватного отношения к аудитории
Поддерживаю, но больше всего меня удивило, то что они свалили с Белорусии и ушли из России. Да кому они там нужны то будут?
деньги капают и покс.