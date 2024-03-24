Blizzard показали график числа подписчиков WoW, а также рассказали об успехах франшизы за последние 30 лет

На днях завершилась выставка-шоу наград видеоигр GDC 2024, которая проходила в период с 18 по 22 марта. На выставке выступали разработчики из разных компаний и прочих отраслей игровой интудстрии. Не забыли порадовать своим пресутствием небезызвестные сотрудники из компании Blizzard, которые подготовили для общества обьемный материал об успехах вселенной World of Warcraft за последние 30 лет.
Глава франшизы Warcraft "Джон Хайт" прошелся по всей истории развития этой знаменитой вселенной, начиная с самой первой Warcraft: Orcs & Humans и заканчивая последним релизом в лице мобильной Warcraft Rumble. Подробным содержанием выставки GDC 2024 поделилось корейское издание Inven, а мы выписали основные моменты из него ниже.
На выставке Blizzard не называли конкретных цифр подписчиков, а лишь опубликовали инфографику, которую вы можете наблюдать выше, но сообщество быстро сделало свои подсчеты, основовоясь на том, что ранее сообщала Blizzard в последний раз.
- Последний раз Blizzard сообщали о количестве активных подписчиков в ежеквартальном отчёте за 3 квартал 2015 года (5,5 млн. игроков).
- Релиз дополнения Legion стал самым успешным запуском (5.8 млн. игроков), но показатели онлайна стремительно падали вниз в последующие месяцы.
- Релиз WoW:Classic стал абсолютным успехом для компании за последние годы (8.27 млн игроков). Разработчики аргументировали этот успех не только любовью игроков к классическим версиям игры, но и периодом пандемии, благодаря которому люди проводили больше времени за играми.
- Самым худшим показателем был период между жизненным циклом дополнения Battle for Azeroth и релизом дополнения Shadowlands (4.07 млн игроков).
- Прямо сейчас, на момент 2024 года, в игре насчитывается около 7,25 млн. подписчиков (cумируя количество подписчиков для обеих версий игры).
- Релизы TBCC и WotLKC лишь стабилизировали падение интереса игроков к WoW, но не показали резкого повышения количества подписчиков игры.
- Дополнение Shadowlands признали провалом. Разработчики учли критику в адерс тех или иных аспектов игры и постарались не допустить их в следующем дополнении.
- Blizzard ожидает больший рост количества подписчиков в конце 2024 года, когда состоится релиз следующего крупного дополнения "The War Within" и запуск "Cataclysm:Classic".
Вселенная Wacraft за 30 лет
- Разработчики уважают и не забыват о том, что вселенная WoW зародилась из жанра стратегий в реальном времени, но почему-то не упомянули ни слова о провальном Warcraft 3: Reforged.
- По словам Blizzard предедущие игры серии помогли вывести Warcraft на совершенно новый уровень и подарить игрокам такие игры как World of Warcraft, Hearthstone и Warcraft Rumble.
- Глава франшизы Warcraft "Джон Хайт" отметил несколько сильных сторон, благодаря которым Warcraft продолжает развиватся: Уникальный сеттинг, отличительный визуальный стиль, сильный сюжет, эволюционирующий игровой процесс и, конечно же, невероятно преданное сообщество фанатов.
- World of Warcraft появилась на свет в 2004 году как ответ на все уже существующие MMORPG на тот момоент рынке – игра должна была предоставить более широкий диапазон для взаимодействия игроков с миром игры.
- В начале нулевых разработчики World of Warcraft и понятия не имели, что они делают игру, в которую будут играть миллионы игроков по всему миру на протяжении многих десятков лет.
- Blizzard усвоили свои уроки прошлого и теперь изменит свой подход к поддержке World of Warcraft, чтобы продолжать дарить игрокам ту игру, которую они так страстно обожают.
- Немного повестки: По словам Blizzard вселенная Warcraft является инклюзивной и позволяет игрокам окунуться в неё вне зависимости от региона, платформы или какой бы то не было личности игрока.
- Учитывая ошеломительный успех Hearthstone на мобильных устройствах, в будущем компания намеряна выпустить еще не мало игр для этой платформы.
Немного фотографий из выставки:
Играть то можно, русские сервера есть. Проблема только с оплатой
Следующее дополнение The War Within нельзя купить в РФ в принципе. То есть тут уже не с оплатой проблема.
Интересно, сколько % от этого числа будут занимать китайские боты, у них там целые фермы есть, которые фармят предметы, чтобы продавать их на бирже.