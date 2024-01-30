Хитроумный сотрудник Blizzard получил десять лет бесплатного доступа к World of Warcraft прямо перед увольнением

Игровая индустрия в последний год столкнулась с самыми масштабными сокращениями. Под увольнения попали тысячи разработчиков, и эта проблема затронула практически каждую игровую студию, даже такую крупную и успешную, как Blizzard. Тем не менее в студии нашелся один весьма хитроумный сотрудник, которому удалось смягчить удар от несправедливого увольнения.

Руководитель основных технологических продуктов Blizzard, Адам Холински, как и многие другие разработчики, был вынужден покинуть Blizzard из-за принудительного сокращения, отчасти навязанного Microsoft. Он не стал мириться с несправедливым увольнением и, поэтому, самостоятельно выписал себе премию в виде бесплатного доступа к популярной многопользовательской ролевой игре World of Warcraft на целых десять лет.

Холински может не платить за подписку в World of Warcraft до 14 октября 2033 года. У разработчика будет почти целое десятилетие, в течение которого ему не придется платить ни цента компании, которая только что его уволила. Он получил достойную компенсацию от Blizzard, ведь подписка на WoW в течение этого времени оценивается в 1520 долларов. В социальных сетях многие пользователи похвалили разработчика за такую находчивость, однако они отметили, что через 10 лет World of Warcraft может перестать существовать.