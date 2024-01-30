Хитроумный сотрудник Blizzard получил десять лет бесплатного доступа к World of Warcraft прямо перед увольнением

Игровая индустрия в последний год столкнулась с самыми масштабными сокращениями. Под увольнения попали тысячи разработчиков, и эта проблема затронула практически каждую игровую студию, даже такую крупную и успешную, как Blizzard. Тем не менее в студии нашелся один весьма хитроумный сотрудник, которому удалось смягчить удар от несправедливого увольнения.
Руководитель основных технологических продуктов Blizzard, Адам Холински, как и многие другие разработчики, был вынужден покинуть Blizzard из-за принудительного сокращения, отчасти навязанного Microsoft. Он не стал мириться с несправедливым увольнением и, поэтому, самостоятельно выписал себе премию в виде бесплатного доступа к популярной многопользовательской ролевой игре World of Warcraft на целых десять лет.
Холински может не платить за подписку в World of Warcraft до 14 октября 2033 года. У разработчика будет почти целое десятилетие, в течение которого ему не придется платить ни цента компании, которая только что его уволила. Он получил достойную компенсацию от Blizzard, ведь подписка на WoW в течение этого времени оценивается в 1520 долларов. В социальных сетях многие пользователи похвалили разработчика за такую находчивость, однако они отметили, что через 10 лет World of Warcraft может перестать существовать.
на одном из бывших мест работы как то раз тоже себе премию выписал самостоятельно)))