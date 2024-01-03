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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 050 оценок

Обновление 10.2.5 "Семена возрождения" для World of Warcraft: Dragonflight выйдет 17 января

Solstice
Новости

Разработчики World of Warcraft объявили о том, что обновление 10.2.5 «Семена возрождения» выйдет 17 января 2024 года. В обновлении игроков ждет открытие полетов на драконах в старом мире, новые сюжетные цепочки заданий и другие новинки.

Сделайте пометку в календаре: обновление "Семена возрождения" выходит 17 января!

Откройте для себя потаенную историю Азерота и Драконьих островов в рамках публичного события "Азеротские Архивы", исследуйте Бел'амет – новую бурно развивающуюся зону, которая дарует надежду калдорай, отправляйтесь на драконах в небо старых континентов, штурмуйте подземелья Dragonflight вместе с ИИ-соратниками, завершайте новые главы кампании в продолжении эпилогов сюжета Драконьих острова и многое другое!

  • Полеты на драконах во всем мире: Небеса Азерота и иных миров могут стать вашими, покуда вы находитесь в седле своего дракона. В обновлении "Семена возрождения" полеты на драконах станут доступны на всех континентах старого мира, где есть возможность летать.
  • Азеротские Архивы: Откройте для себя историю Драконьих островов, познакомьтесь с уникальным составом персонажей, услышьте старинные истории и станьте свидетелем знаменитых событий прошлого. Участвуйте в одиночных и групповых занятиях в Уделе Предателя в новом еженедельном публичном событии, которое предложит множество возможностей для исследования и получения таких наград, как боевые питомцы, средства передвижения и наборы трансмогрификации.
  • Бел'амет: "Длань богини" располагается в самом сердце Изумрудного Сна и служит центральным пунктом для событий обновления "Семена возрождения" и местом зарождения надежды для калдорай.
  • Возвращение Гилнеаса: Король Седогрив готов вернуть свое королевство, но Гилнеас не так пуст, как ожидалось. Помогите отвоевать утраченное и вернуть королевство в руки гилнеасцев.
  • Подземелья с соратниками: Танкуйте, исцеляйте и наносите урон вместе с НИПами-соратниками, которые присоединятся к вам во время ваших приключений в подземельях. Они будут доступны во всех восьми обычных подземельях Dragonflight и будут подстраиваться под размер вашей группы для 1-4 игроков. Эти соратники позволят игрокам изучать подземелья Dragonflight в своем собственном темпе и дадут свободу для экспериментов и настройки состава своей группы.
  • Новые опции внешности для персонажей: Подойдите к настройке внешности своих персонажей творчески! Тролли, пора идти в парикмахерскую и выбирать одну из пяти новых расцветок волос для своей прически. Уникальные опции внешности для дренеев, демонического тирана и созерцателя тьмы чернокнижников уже на подходе, а для перфекционистов-комплеционистов будут добавлены достижения на открытие вариантов внешнего вида.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
berenyorel
Полёты по азероту

Разве в кате не разрешили это непотребство?

Изумрудный сон

Наконец то про него вспомнили.

А то с бк ( а то и ранье) пустовала лока.

Не играл после лича

Эх, у первых трёх версий вовки патчи раньше читал взахлёб.

0
barabear

Полеты на драконах добавят по всем остальным локам, а не только в ДФ, а емералд доступен в виде огрызка, а не такой, как изначально задумывался...

0
Bambillo132

Не вижу смысла в этой новсти ибо игра недоступна в РФ

-2
barabear

Так тут с таких успехом можно вырезать половину контента сайта из-за недоступности покупки какой-либо игры в рф

2