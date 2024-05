Обновление 10.2.7 "Темное сердце" для World of Warcraft выйдет 7 мая

На следующей неделе для World of Warcraft выйдет заключительное обновление, которое завершит арку событий дополнения Dragonfligh и положит начало событиям для следующего грядущего дополнения - The War Within.

В этом обновлении игроков ожидает новая цепочка заданий про Ксал'атат, традиционные доспехи для троллей и дренеев, снятие различных ограничений на сюжеты Драконьих островов и прочие новинки.

Выступите против Ксал'атат с выходом обновления "Темное сердце" 8 мая

Отметьте в своих календарях дату выхода следующего контентного обновления для Dragonflight – "Темное сердце" – 8 мая!



Погрузитесь в заключительную главу Dragonflight, которая положит начало грядущему дополнению – The War Within™, пройдите новые сюжетные цепочки, получите традиционные доспехи для дренеев и троллей, откройте шесть новых расцветок волос для кул-тирасских людей, обретите доступ ко всем заданиям Dragonflight для персонажей максимального уровня вне зависимости от уровня известности и многое другое.

Dragonflight: Темное сердце

Кадгар призвал вас в Даларан, чтобы вы помогли ему расследовать дело о таинственной Предвестнице, обладающей могущественной реликвией – Темным сердцем. Верховный маг также попросил Аллерию Ветрокрылую присоединиться к вам, чтобы она взглянула на события со своей особой точки зрения.



Ксал'атат, Предвестница Бездны, выходит из тени в заключительной главе Dragonflight, закладывая основу для сюжета грядущего дополнения – The War Within.



Традиционные доспехи дренеев и троллей



Дренеи и тролли смогут пройти новые цепочки заданий, чтобы получить свои традиционные доспехи.

Таинственные дренеи



Игроки 50 уровня и выше могут отыскать в Штормграде посылку с магической печатью, чтобы начать задание "Призвание ремесленника". Это позволит им пройти цепочку заданий на традиционные доспехи и получить комплекты "Объятия Эмбаари" и "Стойкость Храма Телхамата", включающие наплечники, плащ, нагрудник, наручи, перчатки, пояс, поножи, ботинки и два шлема.



Гордые тролли



Игроки 50 уровня и выше могут найти Зи'гума в Оргриммаре, который предложит задание "Возвращение на Острова Эха". Это позволит им пройти цепочку заданий на традиционные доспехи и получить комплект "Ковенант Черного Копья", включающий следующие предметы: маску Руш'ка Черного Копья, наплечники, плащ, нагрудник, наручи, перчатки, пояс, поножи и ботинки.



Раскройте тайны, скрывающиеся в тенях, изучите новые цепочки заданий и откройте для себя приключения в "Темном сердце". И не забудьте сделать еще одну отметку в своих календарях.



До встречи на Драконьих островах, в Азероте и везде, куда приведут вас ваши путешествия!