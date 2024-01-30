Первые подробности второго этапа "Сезона открытий" World of Warcraft: Classic

Команда разработчиков классической версии World of Warcraft опубликовали достаточно обширный видео-обзор второй фазы "Сезона открытий", в котором рассказали о новинках и предстоящих изменениях для игры. Основные моменты мы выписали ниже, а больше подробностей вы сможете узнать из ролика выше.
- В игре появится новое пвп-событие в Тернистой Долине под названием "Кровавая луна". Во время этого события игроки будут зарабатывать особую валюту за убийство игроков, которую можно обменивать на награды у интендантов своих фракций. Проводиться событие будет в течение 30 мин. каждые 3 часа.
- Для тех игроков, которые только начнут свои путешествия в сезоне открытий, будет действовать особый баф 50% прибавки к получаемому опыту между 1 и 25 уровнями.
- Во второй фазе появятся новые руны. На данный момент известно, что у каждого класса их будет по две (возможно ближе к запуску фазы их покажут больше). Игрокам все также предстоит обнаруживать новые руны в процессе прокачки до 40-го уровня в открытом мире, как это это было в первой фазе.
- Новым рейдом станет Гномреган. Он предназначен для 10 игроков 40 уровня и содержит 6 боссов: 5 переработанных старых и 1 совершенно новый. В рейде игроки смогут получить ряд переработанных старых и совершенно новых предметов (в том числе классовых). Список новых предметов вы можете посмотреть здесь.
- Во втором этапе появится новые ремесленные задания на новые рецепты, а максимальный навык профессий будет повышен до 225.
- В игре появятся новые квесты, которые помогут игрокам развить репутацию с фракциями Низины Арати.
- Игроки смогут и дальше посещать рейд "Непроглядная пучина", но его мировой баф "Дар Непроглядной Пучины", перстанет действовать на игроков 40 уровня.
- Разработчики тестируют особую технологию, которая призвана бороться с ботами. На данный момент эта система тестируется в ограниченом режиме для актуальной версии игры, но разработчики не терпится протестировать ее во второй фазе сезона открытий.
Второй этап "Сезона открытий" начнется 8 февраля в 23:59 МСК.