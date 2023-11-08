Релизный трейлер обновления 10.2 "Стражи Сна" для World of Warcraft: Dragonflight

Разработчики World of Warcraft опубликовали трейлер обновления обновления 10.2, выход которого вот-вот состоится на живых серверах. В трейлере показаны основные новинки обновления и некторые фрагменты из внутриигровых сцен.
Герои Азерота, выступите единым фронтом против Фиракка! Защитите Изумрудный Сон, примите участие в публичных событиях Цветочного бума, защитите мировое древо Амирдрассил в новом рейде и многое другое!
Обновление "Стражи Сна" для World of Warcraft: Dragonflight станет доступно 8 ноября.
стражи бабла