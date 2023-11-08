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World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 020 оценок

Релизный трейлер обновления 10.2 "Стражи Сна" для World of Warcraft: Dragonflight

Solstice
Новости

Разработчики World of Warcraft опубликовали трейлер обновления обновления 10.2, выход которого вот-вот состоится на живых серверах. В трейлере показаны основные новинки обновления и некторые фрагменты из внутриигровых сцен.

Герои Азерота, выступите единым фронтом против Фиракка! Защитите Изумрудный Сон, примите участие в публичных событиях Цветочного бума, защитите мировое древо Амирдрассил в новом рейде и многое другое!

Обновление "Стражи Сна" для World of Warcraft: Dragonflight станет доступно 8 ноября.

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