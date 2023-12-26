В Китай может вернуться культовая World of Warcraft

СМИ Китая сообщают о возможном возвращении World of Warcraft в страну. Компании Activision Blizzard и NetEase возобновляют сотрудничество. Ранее “Метелице” пришлось уйти с китайского рынка из-за окончания срока контракта в январе 2023 года. Тогда компаниям не удалось прийти к согласию. Теперь китайские форумы WoW ожили, а СМИ заговорили о возвращении игры. Многие связывают такой поворот событий с уходом Бобби Котика с поста главы Activision.
В начале 2023 года закрытие китайских серверов World of Warcraft стало настоящим потрясением для игроков. Многие прощались со своими персонажами, друзьями и гильдиями со слезами на глазах. Китайские сервера самой известной ММО работали на протяжении 14 лет.
Китайцы посмотрят, что сотворили с WoW и сами убегут оттуда
За год там ничего не изменилось)
Китайцы там ради рмт играют...
Очень вовремя, когда Китайское правительство новые цензурные правила ввела.
И чхо мне твоя культовая вов что-то там? Игру сингловую выпусти нормальную!1