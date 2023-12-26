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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 042 оценки

В Китай может вернуться культовая World of Warcraft

Simple Jack
Новости

СМИ Китая сообщают о возможном возвращении World of Warcraft в страну. Компании Activision Blizzard и NetEase возобновляют сотрудничество. Ранее “Метелице” пришлось уйти с китайского рынка из-за окончания срока контракта в январе 2023 года. Тогда компаниям не удалось прийти к согласию. Теперь китайские форумы WoW ожили, а СМИ заговорили о возвращении игры. Многие связывают такой поворот событий с уходом Бобби Котика с поста главы Activision.

В начале 2023 года закрытие китайских серверов World of Warcraft стало настоящим потрясением для игроков. Многие прощались со своими персонажами, друзьями и гильдиями со слезами на глазах. Китайские сервера самой известной ММО работали на протяжении 14 лет.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Китайцы посмотрят, что сотворили с WoW и сами убегут оттуда

1
Товарищ Марик

За год там ничего не изменилось)

1
barabear

Китайцы там ради рмт играют...

0
РикоЧико

Очень вовремя, когда Китайское правительство новые цензурные правила ввела.

0
Макс Макс 007

И чхо мне твоя культовая вов что-то там? Игру сингловую выпусти нормальную!1

-3