Внезапно: Blizzard анонсировала королевскую битву в World of Warcraft

Сегодняшний анонс следующего патча для Warcraft, 10.2.6 с пиратской тематикой Plunderstorm, знаменует собой нечто новое для легендарной многопользовательской ролевой игры. Это новое ограниченное по времени событие будет запущено сегодня без тестирования игроков и включает в себя режим королевской битвы на 60 игроков.

Этот режим не только впервые появится в Warcraft, но и не будет действовать на стандартных серверах или с использованием существующих персонажей — при входе в современный клиент Warcraft игроки будут выбирать между обычными серверами и событием Plunderstorm. В качестве наград будут доступны попугай и питомец-краб, доступные как современным, так и классическим игрокам.

Журналисты побеседовали с ведущим инженером-программистом Blizzard Орландо Сальваторе, на странице которого в LinkedIn указано, что он работает в "команде экспериментального геймплея", и ведущим продюсером Рэем Бартосом о новом режиме.

По словам Сальваторе, Blizzard вдохновилась последним спин-оффом Season of Discovery в WoW Classic, сделав новый режим королевской битвы секретным. Отсутствие публичного тестирования разработчики компенсировали проведением диких внутренних испытаний.

"Все сотрудники Blizzard объединились, чтобы принять участие в игровых тестах и дать свои отзывы", - сказал он.

Мы действительно сосредоточены на попытках нарушить правила. Мы очень хотим дать игрокам что-то очень интересное, особенно экспериментальное, до запуска The War Within. Как только оно выйдет, основное внимание будет сосредоточено на этом расширении.

По словам Сальваторе, команда будет внимательно следить за реакцией игроков на это событие. "Если люди будут писать в социальных сетях или на форумах о том, как их радуют способности в Plunderstorm, это может стать тем, что мы захотим привнести в игру в будущем".

С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться здесь.