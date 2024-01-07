World of Warcraft помогла разыскать пропавшую девушку - правда она была этому не особо рада

В США произошел довольно интересный инцидент: 27 декабря в Огайо пропала 16-летняя девушка - она перестала выходить с близкими на связь. После этого они обратились в полицию.

Спустя полторы недели полицейским удалось отыскать ее: в этом помогло то, что кто-то залогинился в ее аккаунт World of Warcraft во Флориде. Полицейские немедленно отправились туда и обнаружили там 31-летнего Томаса Эберсола.

Сначала он отрицал что знает девушку, однако в конце концов раскололся и признался, что это он вывез девушку из Огайо за тысячи километров, у них была романтическая связь и он собирался "сделать ее своей женой". После своего обнаружения девушка была сильно разочарована тем что их нашли, но все-таки сотрудничает со следствием.

Похоже что влюбленным стоило остаться в Огайо: в этом штате возраст согласия составляет 16 лет, а вот во Флориде он на два года выше, из-за чего теперь у Томаса будут серьезные неприятности.