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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 051 оценка

World of Warcraft помогла разыскать пропавшую девушку - правда она была этому не особо рада

AceTheKing
Новости

В США произошел довольно интересный инцидент: 27 декабря в Огайо пропала 16-летняя девушка - она перестала выходить с близкими на связь. После этого они обратились в полицию.

Спустя полторы недели полицейским удалось отыскать ее: в этом помогло то, что кто-то залогинился в ее аккаунт World of Warcraft во Флориде. Полицейские немедленно отправились туда и обнаружили там 31-летнего Томаса Эберсола.

Сначала он отрицал что знает девушку, однако в конце концов раскололся и признался, что это он вывез девушку из Огайо за тысячи километров, у них была романтическая связь и он собирался "сделать ее своей женой". После своего обнаружения девушка была сильно разочарована тем что их нашли, но все-таки сотрудничает со следствием.

Похоже что влюбленным стоило остаться в Огайо: в этом штате возраст согласия составляет 16 лет, а вот во Флориде он на два года выше, из-за чего теперь у Томаса будут серьезные неприятности.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
FrankCecil
10
Imfortrix

Не повезло девочке, ее парень оказался не очень умным.

4
bysaturn

Гении

3
Nemet

Вот поэтому никто из моих реальных знакомых не знает мои аккаунты, ни в стиме, ни в лиге, нигде... Мало ли что... Этот случай подтвердил мою паранойю...))

1
Олег Дудин

Спалились любовнички, что тут скажешь.

Опять же, её, можно сказать, спасли от надругательства, а то и от нежелательного ребёнка.

1