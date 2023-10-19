Анонс HD порта "Дюнкерк" и Чёрной пятницы в Мир Кораблей

Lesta Games готовит обновление 12.10 для игры Мир Кораблей, заранее представив главные новинки будущего патча. Любителей морских онлайн баталий ждут скидки, новая графика и изменения механики торпед.
Специально к Чёрной пятнице обновят порт ВМБ, включат всевозможные скидки, введут особый контейнер и добавят 6 чёрных кораблей: Смоленск Ч, Black Black, Iwami B, Brandenburg B, Лазо Ч и Repulse B.
Авторы обещают улучшить механики в режиме "Блиц" и сделать расчёт урона торпедами более понятным. Текстуры высокой детализации добавят в порт Дюнкерк. В настройках игры появится функция ограничения FPS и прочие графические улучшения.