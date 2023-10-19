Анонс HD порта "Дюнкерк" и Чёрной пятницы в Мир Кораблей

"Мир кораблей" — военно-морской ММО-экшен, окунающий в мир масштабных морских баталий первой половины ХХ века. Эпичные сражения за звание лучших развернутся на величайших представителях эпохи многотонных морских исполинов.



Добиться победы в бою игрокам поможет разнообразие стратегий и множество тактических решений. Внезапные засады, коварные фланкирующие атаки, открытые противостояния «лоб в лоб» — каждый найдет себе идеальный способ нанести решающий удар по противнику.



Для реализации тактического разнообразия "Мир кораблей" представит несколько классов боевых судов: авианосцы, способные оказывать удаленную поддержку с воздуха; мощные линкоры и тяжелые крейсеры, одним видом наводящие страх на противника; легкие и юркие эсминцы, наиболее эффективные при групповых атаках.



Различные классы кораблей будут обладать уникальным сочетанием огневых и скоростных характеристик, запасом прочности и толщиной брони корпуса и надстроек. Стек юрких эсминцев способен измотать любого противника; прямое попадание залпов огромных линкоров не оставит шансов даже самым крепким кораблям; авианосцы могут прикрыть себя и союзные корабли с воздуха с помощью многочисленных звеньев палубной авиации. Но помните: лишь объединение усилий с союзниками и грамотная координация действий приведет вашу команду к успеху.